Украйна разкри унгарския офицер зад шпионската мрежа, готвела почвата за нахлуване в Закарпатието (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) разкри унгарски разузнавач, ръководел мрежа от агенти в западната Закарпатска област през 2025 г. В Закарпатието живеят по-голямата част от етническите унгарци на украинска територия и регионът е обект на спорове във връзка с малцинството, касаещи ветото на Будапеща за членството на Киев в Европейския съюз. Мрежата от агенти всъщност бе разкрита от СБУ през пролетта на 2025 г.

Ставаше въпрос за структура на унгарското военно разузнаване, като тогава бяха задържани двама унгарски агенти - хора на тайните служби. Според СБУ мрежата е имала за задача да събира информация за украинските отбранителни ресурси в Закарпатска област, да търси уязвимости в сухопътната и противовъздушната отбрана на региона и да проучва социално-политическите възгледи на местните жители - по-специално сценарии за тяхното поведение, ако унгарски военни части влязат в региона.

Конкретен член на унгарското разузнаване е на фокус

Според материалите по делото дейността на чуждестранния агент, който е заловен сега, е била ръководена от служител на унгарското военно разузнаване – Золтан Андре. Установено е, че именно той е провеждал срещи с агенти в Унгария с един от своите информатори от Закарпатието, който е шпионирал в западния регион на Украйна и е бил задържан за това от контраразузнаването на СБУ.

Ukraine exposed a Hungarian military intelligence officer as the handler of a spy network operating in Zakarpattia. Agents were recruited to collect data on Ukrainian air defense positions, military deployments and local sentiment, including potential reactions to the… pic.twitter.com/2ER79ZXTE3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026

Както установи разследването, от 2016 до 2020 г. Андре е бил в Грузия, където е извършвал разузнавателни дейности „под прикритието“ на представител на унгарската дипломатическа мисия. След завръщането си от Южен Кавказ през 2021 г. той започнал разузнавателни и подривни дейности срещу Украйна.

През същата година лично вербувал бивш военен и го поставил в „режим на готовност“. А през септември 2024 г. Андре „активирал“ агента и му дал указания да шпионира в Закарпатието, твърди СБУ.

Документирано е как агентът е разузнавал местоположението на Силите за отбрана, по-конкретно е опитвал да установи бойните позиции на украинската противовъздушна отбрана, която охранява въздушното пространство над западния регион.

Освен това, по указания на Андре, агентът е трябвало да намери „кандидати“ за вербуване в разузнавателния апарат на унгарското военно разузнаване. Особено внимание от страна на офицера от външното разузнаване е било насочено към бивши и настоящи военнослужещи и служители на правоохранителните органи в Украйна.

Освен това, според наличните данни, оповестени от СБУ, Андре е използвал възможностите на унгарските дипломатически институции в Закарпатието за вербуване, към които местните жители подавали анкетни карти с лични данни за получаване на унгарско гражданство. Чуждестранният разузнавач обещавал пари и различни привилегии от Унгария.

Установено е, че Андре е провеждал разговорите за вербуване и срещите с агентите предимно в собствения си автомобил. За целите на конспирацията той е използвал оперативен псевдоним.

Снимка: Виктор Орбан, Getty Images

Следващият човек, привлечен за сътрудничество от самия него, е бивш договорно нает служител от една от бойните бригади на Въоръжените сили на Украйна, който скоро след това е бил задържан от Службата за сигурност заедно с друг агент. Същевременно е идентифициран още един военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна, когото унгарският офицер от военното разузнаване се е опитал да привлече за сътрудничество. Вместо парична награда той е обещал на този човек редовни доставки на наркотици за „лични нужди“, твърдят от СБУ.

СБУ: "Всеки извършител ще бъде открит и ще понесе отговорност"

В момента контраразузнаването на СБУ продължава да предприема "всеобхватни мерки за идентифициране на всички участници в унгарската шпионска мрежа, действали в ущърб на Украйна". "Всеки от извършителите ще бъде открит и ще понесе отговорност за престъпленията срещу нашата държава", обявиха от службата.

Службата за сигурност на Украйна призовава гражданите да бъдат бдителни. "Ако към вас се обърнат със съмнителни предложения, ако сте забелязали подозрителни предмети и лица или сте получили информация за дейността на руските специални служби, за страници в интернет и социалните мрежи, които те използват за вербуване, съобщете това на СБУ", призовават от службата.

Напрежението между Унгария и Украйна: списъкът с примери е дълъг

Новината идва на фона на засиленото напрежение между Будапеща и Киев, като примерите са няколко: блокираният от унгарския премиер Виктор Орбан заем от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро заради спирането на руския петрол през украинска територия по тръбопровода "Дружба" (повреден след руски удар в края на януари); задържането в Унгария на служители на държавната украинска банка "Ощадбанк", пренасяли рутинно пари и злато от Австрия към Украйна; нападките на Орбан, че Киев се намесва в предизборната кампания преди унгарските парламентарни избори на 12 април, макар да има данни за активиране на руските тролове в подкрепа на настоящия премиер; заплахата на президента Володимир Зеленски, че ако Орбан блокира заема от ЕС, той ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна и др.

