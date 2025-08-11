Украйна удари пореден руски завод - този път в Арзамас (ВИДЕА)

Поредната среднощна атака с дронове от страна на Украйна срещу обекти в Русия изглежда този път е имала за цел предприятие, свързано с руския военнопромишлен комплекс и руската армия. Става въпрос за Арзамаския завод "П. И. Пландин". Предприятието се намира в град Аразамас, Нижегородска област - Още: Украински дронове отново атакуват Русия.

Заводът произвежда продукти за авиационната и космическата промишленост, както и устройства за гражданска употреба. Разработва жироскопични устройства, системи за управление, бордови компютри, кормилни устройства, контролно-верификационни комплекси, разходомери и медицинско оборудване.

Изглежда има поне един успешен удар с дрон по комплекса - това показват многобройни видеокадри в Телеграм. От това, което се вижда, може би става въпрос за административна сграда:

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин признава, че са атакувани две индустриални зони в областта, като добавя в канала си в Телеграм следното: "За съжаление, жертви и щети не можаха да бъдат избегнати в Арзамаски район. Един служител загина на място, двама ранени бяха откарани в болница. В момента специалисти работят на мястото на инцидента, кметът на Арзамас Александър Щелоков координира ситуацията, необходимата работа е организирана съвместно с ръководството на завода".

