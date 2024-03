Путин го заболя: Русия разтяга локуми за атаките на "руските доброволци" (ВИДЕО)

В снощната си сводка руското военно министерство обяви потресаващи неща – че имало 234 убити "диверсанти", унищожени 7 танка и 3 БТР-а "Брадли", както и 2 бронетранспортьора, всичко това "постигнато" при атаки в три области. Нямало "нарушение на държавната граница". Дали е така се видя много добре вчера – реалните атаки бяха при Нехотеевка, Белгородска област и Тьоткино, Курска област, като Легион "Свободна Русия" публикува снимка в официалния си канал в Телеграм, за която твърди, че е заснета на руска територия и че добре са изкарали нощта. Руският опозиционен телеграм канал ASTRA също публикува обобщение - минимум 4 убити руски войници и минимум 9 ранени: Руски доброволци, подкрепящи Украйна, нахлуха с оръжие в Русия (ВИДЕО)

Колко няма проблеми в Русия – припомняме само един от вчерашните многобройни удари с дронове на руска територия, този е от Белгородка област:

Колко може да се вярва на руското военно министерство и как всичко в Русия се оправя по мед и масло – долните видеа показват. Това, което визуализира бомбардировка предполагаемо на комплекс HIMARS е доста интересно – вижда се, че бомбата не уцелва, но въпреки това руснаците обясняват как има щети заради осколките. Видеокадрите с изпадащия двигател на руския военнотранспортен Ил-76 са без коментар какво представлява руската военна мощ: Обзор: Експлозивен ден и куп проблеми за Русия (ВИДЕА)

Същевременно, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец , който е служил в украинския генщаб, припомни какво писа през февруари за струпването на сили в Белгородска област и че тогава казваше, че това се прави и с цел да се внимава за атаки от т.нар. руски доброволци и то точно преди изборите за президент в Руската федерация. Сега Машовец коментира, че изглежда все пак руските доброволци са изненадали руското военно командване и основният удар не е в Белгородска област, а в Курска, в Тьоткино. Украинският полковник счита, че сега ще мине време преди руснаците да се прегрупират и да успеят да предислоцират достатъчно подготвени сили и техника, за да се справят с атаката - т.е. има време руските доброволци "да правят бели": С вдигнати високо ръце: Стартът на руската атака в Запорожието (ВИДЕО)

"Главната цел е да свалим Кремълския режим и правим операции все по-навътре в руска територия, като привличаме все повече поддръжници. Особено важно е да се чуе гласът ни в навечерието на фарса, наречен "президентски избори в Русия", коментира лидерът на Руския доброволчески корпус Денис Капустин. Уточнението ясно показва очевидното – атаките на доброволците нямат сила "да освободят" Русия, а са предимно показно и залагат на психологически успех. Кой е Капустин – припомнете си: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

"The main task of the Corps is and will be the dismantling of the Kremlin regime and we will make our raids deep into the territory of the Russian…"



