Украйна удари кораб с "Калибър" и Русия не изстреля такива ракети в масираната си атака (ВИДЕО)

В Азовско море, недалеч от окупирания от Русия полуостров Крим, бе ударен малък ракетен кораб от руския проект 21631 "Буян-М" - носител на крилати ракети "Калибър", съобщи украинското военно разузнаване (ГУР) на 28 август. Атаката е станала днес и е съвместна акция на ГУР и на специалното подразделение на разузнаването "Призраци". При масираното нападение с ракети и дронове срещу Украйна през нощта и тази сутрин руските сили не използваха ракети "Калибър".

ГУР отбелязва в официално съобщение, че бойци от "Призраци" са повредили радара на кораба с въздушен удар с дрон, а специалните сили на Отдела за активни операции са атакували борда на превозвача на "Калибър". Това може да се види и във видеото:

On August 28, Ukraine’s HUR “Prymary” unit and the Department of Active Operations damaged a Russian Buyan-M missile ship in the Azov Sea near occupied Crimea. The Kalibr cruise missile carrier suffered radar and hull damage from drone strikes and was forced to retreat from its… pic.twitter.com/CkAmfLX21k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

Корабът е бил в бойна готовност за изстрелване на ракети

"В резултат на ударите руският ракетен кораб, който се е намирал в потенциалната зона за изстрелване на ракетите "Калибър" в залива Темрюк, е бил повреден и е бил принуден да напусне зоната на бойна готовност", отбелязва украинското военно разузнаване.

Предишни украински удари по руски въздушни цели

На 22 август украинският флот унищожи руска база за дронове във временно окупирания Крим. Става въпрос за базата за безпилотни летателни апарати "Форпост" (Mohajer-6) на военното летище "Херсонес"

Според предварителни данни са унищожени до три безпилотни летателни апарата Mohajer-6 и два дрона "Форпост", които са били използвани от руснаците в Черно море: "Ударихме летище "Херсонес" в Крим": Украйна потвърди и каза какво е унищожила (ВИДЕО).

