"Днес Европа е унгарска, без съмнение. Унгарците се произнесоха и си отвоюваха европейския път. Това е победа за фундаментални свободи и наистина искам да кажа на унгарците – пак го направихте, против всички залози, както през 1956 година, когато смело се изправихте. ЕС е по-силен и по-обединен". Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, като поздрави победителя в унгарските парламентарни избори Петер Мадяр и неговата партия "Тиса".
The people of Hungary have spoken, and they have reclaimed their European path.
Фон дер Лайен моментално даде заявка и каква голяма промяна трябва да се случи в ЕС след като Унгария вече даде проевропейска заявка за промяна на своя политически курс: "Мисля, че трябва да погледнем към уроците, които научихме вътре в ЕС. Например, мисля, че да преминем към вземане на решения във външната политика на Съюза с гласуване с квалифицирано мнозинство е важен инструмент да избягваме систематично блокиране на системата, каквото сме виждали в миналото. Трябва да използваме инерцията, за да придвижим напред темата".
Moving to qualified majority voting in foreign policy is an important way to avoid systematic blockages as we've seen in the past.
Въпросът с начина на вземане на решения от ЕС отдавна е горещ картоф – предвид, че в Съюза вече има 27 страни-членки, а международната политика стана много по-сложна след като руският диктатор Владимир Путин нападна Украйна, критиките колко бавно действа Брюксел не стихват. ЕС обаче е ограничен и от собствените си рамки, писани за мирни времена – един от тези елементи е единодушието при вземане на решения. Квалифицираното мнозинство е считано за добра алтернатива – в ЕС то се използва, но в малко случаи. Идеята е когато определен брой държави с определен процент от населението на Съюза подкрепят нещо, то да се превърне в европейска политика, а не абсолютно всички да са съгласни. Именно правото на вето в ЕС позволи на получилия звучен политически шамар Виктор Орбан години напред буквално да изнудва Брюксел за какво ли не, най-вече що се отнася до европейската помощ за Украйна.
Мадяр за Орбан и за унгарската външна политика
"Виктор Орбан играеше такъв петизмерен шахмат и това вероятно беше една от причините за неговото поражение, наред с други. Той говореше за всичко - Украйна, Русия, Иран, иранския шах, иранския аятолах, президентските избори в САЩ. Вероятно, ако бъдеше събуден, щеше да каже, че е спечелил президентските избори в САЩ, а не Доналд Тръмп. Виктор Орбан говореше за всичко, освен за проблемите, засягащи унгарския народ". Това каза победителят в изборите за нов унгарски парламент Петер Мадяр:
Viktor Orbán played such a five-dimensional chess game, and this was probably one of the reasons for his defeat, among others.
He talked about everything: Ukraine, Russia, Iran, the Iranian Shah, the Iranian Ayatollah, the US presidential election.
"Ще се въздържаме от това да се месим във вътрешните работи на която и да е друга държава. Искаме същото и от другите държави спрямо нас", каза още той. Показателно е, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви пред проекта "Юнашев LIVE", че Русия не поздравява Мадяр за изборната победа, защото Унгария "е вражеска страна" - Още: САЩ ще бъдат принудени да изоставят Европа заради Китай: ЕС трябва да мисли за сигурността си сам
We will refrain from interfering in the domestic affairs of any other country.
