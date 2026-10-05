Подземни коридори, открити под планината Арарат: Учените търсят Ноевия ковчег там

В Турция изследователи са открили подземни структури във формацията Дурупинар, която от десетилетия е свързвана с евентуалното местоположение на Ноевия ковчег. Проучвания с георадар са разкрили коридори, ъглови структури и кухини под повърхността.

Търсенето на Ноевия ковчег

Според „Дейли Стар“, образуванието с форма на лодка се намира в Дурупинар, Източна Турция, на около 30 км от планината Арарат. Новото изследване се провежда от турски учени и международния екип „Сканиране на Ноевия ковчег“.

Според изследователския екип, анализът на GPR изображенията е разкрил линейни структури, правоъгълни пресичания и удължени кухини. Изследователите интерпретират някои от тези аномалии като възможни коридори и помещения. Предишен анализ на GPR данни, получен през 2019 г., също е показал структури, наподобяващи коридори и помещения. Според екипа някои от тях са разположени на дълбочина около 9 метра.

Същевременно самите изследователи подчертават, че тези резултати не са доказателство за съществуването на Ноевия ковчег. Официалният уебсайт на проекта определя получените данни като геофизични материали, които все още се нуждаят от допълнителен анализ.

Екипът започна да взема проби от формацията Дурупинар през септември 2026 г. Сондажите се извършват на дълбочина 18 метра, за да се получат проби за лабораторни изследвания.

Екипът заяви, че пробите вече са разкрили слоеве с високо количество органичен материал и че по време на сондирането са били открити няколко кухини. Едно от тези пространства, според изследователите, е било запълнено с вода.

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Следващата стъпка ще бъде лабораторен анализ на пробите. Изследователите планират да проучат техния състав, органични компоненти и структура на почвата, след което да публикуват по-подробни резултат.

Формацията Дурупинар привлича вниманието на изследователите от 1959 г., когато турският капитан Илхан Дурупинар я открива чрез въздушни снимки. Структурата, дълга около 157 метра, има отличителна форма, наподобяваща корпуса на кораб.

Сондажите във формацията разкриха и слой, богат на органичен материал. Екипът планира да определи дали той може да съдържа дървесни остатъци и да изпрати подходящи органични проби за радиовъглероден анализ.

Привържениците на теорията за Ноевия ковчег смятат, че подземните аномалии и резултатите от анализа на почвата може да показват, че формацията е създадена от човека. Същевременно има геоложко обяснение за произхода ѝ, но в момента няма независимо потвърждение, че това са останките от библейския ковчег.

Изследователският проект получи официално разрешение от турските власти през 2026 г. и се провежда под ръководството на професор Дженкер Атълъ от университета в Сивас. По-нататъшни изследвания би трябвало да покажат дали откритите подземни структури са свързани с естествен геоложки процес или имат друг произход.