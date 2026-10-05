Андрей Гюров: От Кюстендил до Габрово хората искат едно – държава, която работи за тях, а не взима все повече

В Кюстендил и Габрово кандидатът за президент постави сигурността на хората, работещата държава и бъдещето на регионите в центъра на разговора

Сигурността на България започва от сигурността на хората – да имат вода в домовете си, да пътуват по безопасни пътища и да могат да изграждат бъдещето си във всяка точка в България. Около тази обща тема кандидатът за президент Андрей Гюров обедини разговорите си с гражданите в Кюстендил на 1 октомври и в Габрово на 2 октомври.

Различните местни проблеми поставиха един и същи въпрос: може ли държавата да работи последователно за хората и кой носи отговорност, когато тя не го прави.

Пред пълната зала в Кюстендил разговорът за водния режим излезе отвъд обясненията и даваните с години обещания – към инвестициите, планирането, състоянието на мрежата и отговорността на институциите. В Габрово, с участието на Димитър Илиев, във фокуса бяха безопасността на пътищата и контролът.

„Когато лошата инфраструктура струва човешки животи, това вече не е просто транспортен проблем. Това е въпрос на сигурност и отговорност“, заяви Гюров.

Според него голямата задача пред държавата е да спре да разглежда проблемите на хората като отделни кризи, които се решават едва когато станат нетърпими. Водата, пътищата, инвестициите, работните места и демографският проблем са свързани – и изискват последователност, която не приключва с края на един мандат или със смяната на едно правителство.

И в Кюстендил, и в Габрово разговорът стигна до бъдещето на младите хора. Гюров постави акцент върху условията за работа и живот, които могат да превърнат завръщането в България в траен избор, а не в посещение за празниците.

„За да имат бъдеще нашите градове и села, трябва да създадем условия младите хора да останат тук, а отишлите в чужбина да се върнат – не само за два дни, а за да живеят, работят и създават семейства тук“, заяви той.

Развитието на регионите според Гюров изисква свързаност, възможности за местния бизнес и инвестиции, подчинени на дългосрочна посока. Именно тук той вижда и една от важните роли на президента – да събира различните институции и обществото около национални приоритети, които трябва да бъдат следвани независимо от политическите кризи.

„Така виждам ролята на президентската институция – да обединява, да задава приоритетите и да ги отстоява. Дори в бурни политически времена. Президентът не трябва да обещава, че лично ще построи път или ще ремонтира водопровод. Неговата работа е да настоява държавата да има посока, институциите да носят отговорност и важните за хората проблеми да не бъдат забравяни след поредното обещание.“

Гюров подчерта, че възстановяването на доверието в институциите не може да стане с нови обещания.

„Доверието не се иска наготово. То се изгражда – последователно и с видима ефективност. Не с още обещания, а с ясна работа, постоянство и резултати, които показват на хората, че държавата може да работи за тях.“

В Габрово кандидатът за президент формулира и принципа, който според него трябва да определя поведението на държавния глава: „Ще посочвам проблемите, тяхната цена и кой я плаща.“

През следващата седмица Андрей Гюров продължава срещите си в страната. На 5 октомври той ще се срещне с бизнеса в Севлиево и с граждани в Ловеч, на 6 октомври ще бъде в Кърджали и Хасково, на 7 октомври – в Сливен, на 8 октомври – в Пазарджик, а на 9 октомври – в Смолян и Асеновград. Вечерните срещи в Ловеч, Хасково, Сливен и Пазарджик започват в 18:00 ч. Срещата в Смолян е от 12:00 ч. в Планетариума, а в Асеновград – от 18:00 ч. в хотел „Сани“.