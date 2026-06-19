Успешни тестове: Украйна е във финална фаза да атакува Русия с крилати ракети Ruta с изкуствен интелект (ВИДЕО, СНИМКИ)

В Украйна успешно са преминали бойни тестове, при които е интегриран изкуствен интелект на различни типове дронове - това сега ще позволи тези възможности да бъдат пренесени и на крилатите ракети Ruta, произведени от нидерландската компания Destinus по европейски проект, които по-рано също вече бяха тествани в Украйна, поради което често са определяни в медиите и като "украински". В изпитанията е използван и изкуственият интелект Hivemind, разработен от американската компания в сферата на отбранителните технологии Shield AI - нейният софтуер позволява на дронове и самолети да изпълняват мисии автономно дори при липса на GPS, комуникации или пряко управление от оператор. Тестовете в Украйна са протекли в три фази.

В първата фаза, продължила два месеца, Hivemind е бил интегриран в дроновете Hornet на Destinus. Тестът е показал, че дроновете са в състояние автономно да променят маршрута си по време на полет.

Във втората фаза е била създадена пълноценна разузнавателна и ударна мрежа, в която дроновете Hornet са летели в рояк заедно с разузнавателни дронове V-BAT, които са изпълнявали ролята на комуникационно реле и реле за предаване на данни към атакуващите дронове. По време на тази фаза освен това е установено, че Hornet в новата си версия Block 2 може да работи и като дрон-прехващач, което отваря възможности за създаване на автономен рояк, способен да унищожава вражески цели на земята и във въздуха.

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Снимка: Shield AI

При третата фаза е тествана цялата последователност на мисията – автономно планиране с помощта на наземна контролна станция, следене на терена и актуализиране на данни за целта по време на полет, маневриране и др.

"В следващата фаза тези възможности ще бъдат прехвърлени на крилатата ракета Ruta на Destinus, което ще позволи координирани ударни действия между V-BAT и множество системи Ruta", съобщи Shield AI в съобщение за пресата, цитирано от Defense Express.

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