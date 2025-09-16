В Гърция туристи се опитаха сами да спрат лодка с мигранти (ВИДЕО)

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва плажуващи туристи на гръцкото островче Гавдос сами да изтласкват лодка с мигранти,опитващи се да акостират на брега, съобщи „Прото тема“. Гавдос, който се намира южно от остров Крит, е „най-горещата точка“ за нелегалните мигранти към Гърция в последно време.

Необичайният инцидент е станал в събота, 13 септември, на плажа Саракинико на северния бряг на Гавдос.

През последните дни броят на пристигащите на Гавдос и на Крит мигранти от либийските брегове е особено висок, като темата беше поставена вчера и от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис на срещата му с председателя на Европейския съвет Антониу Коща в Атина.

В момента в центъра за настаняване на мигранти в Ханя, Крит, има 580 души, а на Гавдос – над 550.

В разпространеното видео се вижда как плажуващи влизат във водата и с ръце изтласкват лодката на мигрантите от брега навътре в морето.

По това време край Саракинико е имало катер на европейската гранична служба Фронтекс, който е качил мигрантите на борда и ги е откарал в пристанището.

„Прото тема“ съобщава още, че друг плаж на Гавдос, Трипити, е пълен с лодки, оставени от трафикантите.