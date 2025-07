В историческо решение ЕСПЧ: Русия е отговорна за свалянето на полет MH17 през 2014 г.

Европейският съд по правата на човека призна, че Русия е виновна за самолетната катастрофа на рейса на Malaysia Airlines през 2014 г. В своето решение ЕСПЧ постановява в решението си, че Русия стои зад падането на рейс MH17 през 2014 г., при което загинаха 298 души, съобщи Associated Press. Това е първият случай, когато международен съд признава Русия за отговорна за самолетната катастрофа на полет MH17.

В друго решение ЕСПЧ постанови, че Русия е нарушила международното право по време на войната в Украйна. Това е първият случай, когато международен съд признава Москва за отговорна за нарушаването на правата на на човека по време на войната от 2022 г. Съдът се произнесе след разглеждането на дела срещу Русия, заведени от Украйна и Нидерландия. Associated Press отбелязва, че всяко едно от решенията ще има символичен характер, тъй като от есента на 2022 г. Русия не изпълнява решенията на съда.

The judgment of the @ECHR_CEDH is crystal clear: Russia is responsible for the downing of flight MH17 and for the deaths of everyone on board, including 196 Dutch nationals. This confirms what we have known and felt all along, and is an important step on the road to justice. 1/2 pic.twitter.com/MvUzplqAkR