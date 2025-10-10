В кои страни от ЕС се плаща потребителска такса при личния лекар и в кой не?

Освен България, в още седем държави членки на ЕС се изисква потребителска такса при посещение на личен лекар. Деветнадесет държави в ЕС са без потребителска такса. Това показва проверка на сайта Factcheck.bg покрай обществения дебат за това трябва ли да бъде увеличена потребителската такса и появилите се публикации, че ние сме единствената държава с потребителска такса при личните лекари в Европейския съюз.

В кои държави се плаща такава такса?

В Белгия пациентът заплаща част от сумата, а здравната каса възстановява остатъка. Размерът на таксата зависи от това дали лекарят работи по тарифите на националното осигуряване, дали пациентът има „глобално медицинско досие“ при личния лекар, както и от възрастта и доходите му. При хора с ниски доходи сумата може да е минимална.

Прегледът струва около 32,84 евро, а след възстановяване на поетата от здравната каса част, пациентът е таксуван между 4 и 6 евро. Минималната работна заплата в Белгия е 2 111,989 евро бруто на месец за 38-часова работна седмица.

В Ирландия посещението при общопрактикуващ лекар струва между 45 и 65 евро. Услугата е безплатна за лица с ниски доходи или при определени здравни условия. Тогава пациентите получават медицинска карта и са освободени от такса. Друга карта – GP Visit Card, се дава на хора с доходи малко над прага за медицинската карта, всички деца под 6 години и възрастни над 70 години. В Ирландия минимална работна заплата е 13,50 евро на час бруто или 2, 028 евро при 39-часова работна седмица.

Здравноосигурените пациенти в Кипър плащат потребителски такси, чиито размер зависи от това дали пациентът е регистриран в обществената здравна система. Според възрастта на пациента се полагат определен брой безплатни посещения годишно, след това се заплаща такса до 15 евро. Хората на възраст над 65 години имат право на 10 безплатни посещения при личния лекар годишно, а младежите между 15 и 18-годишна възраст – на 3. Mинимална работна заплата в Кипър е 1000 евро бруто на месец при 38-часова работна седмица.

В Латвия също се заплаща такса за посещение при личния лекар. Тя варира според възрастта на пациента: до 65 г. тя е 2 евро, над 65 г. – 1 евро. Минималната работна заплата, в Латвия е 740 евро бруто.

В Люксембург пациентът има самоучастие в заплащането за консултация при общопрактикуващ лекар. Обикновено прегледът струва 60 евро – здравната каса връща 100% от сумата за пациентите до 18 г. и 88% за възрастни. Люксембург е на челно място в Европейския съюз със своята брутна минимална заплата от 2 638 евро.

Във Финландия здравеопазването за здравноосигурени лица не е напълно безплатно. Съществуват две възможности – или да се плати годишна такса от не повече от 56,40 евро годишно, или при посещение на лекар в здравен център да се плати еднократно сумата от 28,20 евро. Тази потребителска такса се плаща само при първите три посещения в един и същ здравен център през една и съща календарна година. След това допълнителните посещения са безплатни. Непълнолетни лица могат да ползват основни здравни услуги безплатно. Законово установена национална минимална работна заплата няма. Финландците получават заплащане, което зависи от сектора и региона, в който работят.

В Швеция консултацията при личен лекар е между 18 и 35 евро (200 и 400 шведски крони). За деца, младежи до 20 години и възрастни хора над 85 години услугите са безплатни. Законово фиксирана минимална работна заплата няма.

Къде няма такса?

В Австрия обществената здравна застраховка покрива таксите при лекарите, които имат договор със здравната каса.

В Германия здравноосигурените лица не заплащат потребителска такса. Лекарствата, медицинските изделия и допълнителните услуги се доплащат. Mинималната работна заплата e 12,82 евро на час, или 2 220 евро бруто за 8-часов работен ден.

Освен че здравноосигурените не заплащат потребителска такса в Гърция, те получават и безплатно болнично лечение в държавни заведения. Минималната брутна работна заплата в Гърция за 2025 г. е 889 евро на месец.

В Дания здравната система е разделена на групи. Група 1 обхваща 98% от населението и предлага пълно покритие за медицински услуги чрез личен лекар и специалисти с направление. Посещенията при общопрактикуващия лекар са безплатни. Няма национално установен минимамален размер на заплатата. Заплатите се определят от колективни трудови договори.

Посещението при личния лекар за осигурени пациенти в Естония е безплатно. Има такса за домашно посещение, която е до 5 евро. Всички по-нататъшни медицински услуги – изследвания, направления към специалист, се покриват от здравната каса. Минималната работна заплата е 886 евро.

В Испания и Италия също няма потребителска такса за посещение при личен лекар, ако пациентът е осигурен към държавната здравна каса. Минималната заплата в Испания е в размер на 1 184 евро бруто на месец.

Здравноосигурените лица в Литва не плащат потребителска такса при посещение на общопрактикуващ лекар. Минималната брутна работна заплата е 1 038 евро.

Потребителски такси няма също и в Малта, Нидерландия, Полша и Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.