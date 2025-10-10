Горчиво дежавю? Командир, организирал 3 бомбени атентата, излиза от израелски затвор заради примирието

Израел публикува пълния списък с 250 палестински затворници, излежаващи доживотни присъди, които ще бъдат освободени като част от споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на всички останали заложници на "Хамас". Общо Израел трябва да пусне около 2000 затворници съгласно сделката, постигната с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Списъкът, публикуван от Министерството на правосъдието, излезе на сутринта след като кабинетът одобри споразумението.

От 250-те затворници 15 ще бъдат освободени в Източен Ерусалим, 100 - в Западния бряг (другата палестинска територия, осеяна с израелски селища), а 135 са предвидени за депортиране.

Промяна в последния момент

Някои промени в списъка в последния момент бяха одобрени тази сутрин, след като преговарящите се съгласиха да разменят 11 затворници, свързани с "Фатах", с такива, свързани с "Хамас".

Въпреки че "Хамас" поиска освобождаването на видния член на "Фатах" Марван Баргути, който е в затвора за планиране на смъртоносни терористични атаки по време на Втората интифада (палестинското въстание от 2000 г.), той не е включен в публикувания списък, посочва The Times of Israel.

Снимка: Getty Images

Лидерът на "Народния фронт" Ахмад Саадат, както и висшите фигури от "Хамас" Ибрахим Хамед и Хасан Саламех, също не са включени в списъка за освобождаване въпреки съобщенията за натиск от страна на преговарящите от "Хамас".

В допълнение към затворниците, по съображения за сигурност, още 1700 задържани от Газа, ще бъдат освободени обратно в ивицата или в чужбина. Тези хора са арестувани след атаката на 7 октомври 2023 г. ръководена от "Хамас", но не са участвали в нея.

Очаква се затворниците да бъдат освободени едва след 72-часов период, през който всички заложници - живи и мъртви - трябва да бъдат освободени от "Хамас".

Командир от "Ислямски джихад", убил 13 души при атентати, излиза на свобода

Сред имената, които фигурират в списъка за освобождаване, е и това на Ияд Абу ал-Руб, командир на "Палестинския ислямски джихад" в района на Дженин в Западния бряг. Той е отговорен за организирането и ръководенето на редица терористични атаки, включително самоубийствени атентати в Шадмот Мечола през юни 2003 г., в Тел Авив през февруари 2004 г. и в Хадера през 2005 г. Общо 13 души са загинали при трите атентата.

Ще бъдат освободени също Мухамед Закарне - член на "Фатах", който е планирал атентат от 2009 г. с убийството на таксиметровия шофьор Григорий Рагинович, и Мухамед Абу ал-Руб, който през 2017 г. е извършил нападение с нож, при което е бил убит друг мъж.

Освен това ще бъде освободен и Махмуд Кавасме - висш член на "Хамас", който беше освободен по споразумението за израелския войник Гилад Шалит преди години. Кавасме бе депортиран в Газа и по-късно отново арестуван по време на войната в анклава през 2024 г.

Снимка: Getty Images

Горчив спомен

Припомняме, че през 2011 г., като част от размяната за израелския войник Гилад Шалит, прекарал над 5 години в плен като заложник в Ивицата Газа, бе освободен доскорошният лидер на "Хамас" Яхия Синвар. Тогава Бенямин Нетаняху отново беше премиер на Израел и бе поставен под огромно напрежение заради вътрешно недоволство.

Сделката с "Хамас" за връщането на Шалит донесе огромни политически дивиденти на Нетаняху на вътрешната сцена, но пусна на свобода едно от най-мощните лица на терористичната групировка (тя е считана за такава от ЕС и САЩ).

През 2015 г. САЩ обявиха Яхия Синвар за международен терорист. Той бе един от архитектите на нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. на израелска територия, при което бяха убити около 1200 души и бяха взети 251 заложници в Ивицата Газа. Синвар бе ликвидиран от израелските сили през октомври 2024 г.: Израел разпространи кадри от последните мигове на Яхия Синвар (ВИДЕО).

"Хамас" не се е договорила за всички затворници

Междувременно Министерството на затворниците на "Хамас" твърди, че въпреки публикуването на списъка с палестински затворници, които трябва да бъдат освободени от Израел в замяна на заложниците, все още не е постигнато окончателно споразумение относно това кои точно затворници ще бъдат пуснати.

Телевизия Al-Arabi съобщи, позовавайки се на свои източници, че публикуваният в Израел списък не включва имена, които са били договорени от посредниците.

