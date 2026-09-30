"За първи път от Студената война Русия ни заплаши така": Кремъл с ядрено предупреждение към НАТО

"Това е първият път от Студената война насам, когато Русия ни заплашва по този начин. Така че ситуацията е сериозна" Това са думи на високопоставен европейски служител по отбраната, коментирал изпратено от Москва до НАТО предупреждение относно Калининградска област.

В документа, с който се е запознала агенция Ройтерс, Русия е предупредила, че е готова да използва ядрено оръжие, ако Алиансът се опита да откъсне ексклава й Калининградска област от останалата част на Руската федерация. Москва обвинява НАТО в "опасен и безразсъден курс", който носи "висок риск от разгръщане на пряк въоръжен конфликт", се казва в документа. В него се посочва, че Москва може да започне удари срещу центрове за вземане на решения в страните от Алианса, както и че с всички сили ще защити Калининград.

"Русия ще бъде готова да използва всички налични сили и средства, включително ядрени оръжия, за да защити територията си, ако страните от НАТО предприемат каквито и да било опити, насочени към изолиране на Калининградска област от останалата част на страната", се казва в текста, класифициран като Non Paper — дипломатически термин, обозначаващ документ, който няма официален статут.

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В допълнение към това предупреждение, през последните три дни руските посолства в поне три европейски държави са направили изявления, обвинявайки НАТО в ескалация на напрежението чрез провеждане на военни учения и разработване на сценарии, включващи Калининград. Русия отхвърля западните обвинения, че представлява заплаха за Европа.

Говорителят на НАТО Алисън Харт потвърди, че Русия е изпратила неофициалния документ до Алианса, но отказа да разкрие съдържанието му.

"Отговорихме, като отбелязахме, че НАТО е отбранителен съюз и че нито едно от нашите действия или учения не представлява заплаха за която и да е част от руската територия. Силно осъждаме заплахата от сила, включително всякаква безотговорна ядрена реторика. Призоваваме Русия да прекрати непровокираната си война в Украйна", каза тя.

Има само едно джудже, което се прави на великан. И това е Русия