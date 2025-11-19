Спорт:

В Русия: Вагони-цистерни с газ дерайлираха и горят зловещо (ВИДЕО)

19 ноември 2025, 21:16 часа 673 прочитания 0 коментара
Огромен пожар избухна, след като пламъци обхванаха няколко дерайлирали вагона-цистерни в Пермски край, Русия. Инцидентът се е случил между гарите Кордон и Шамари.

За момента официална информация какво става няма - има спекулации, че може да е саботаж. Екипи на руското министерство на извънредните ситуации се борят с пламналия пожар, но овладяването му е трудно, защото гори гориво - според руската държавна информационна агенция ТАСС, която се позовава на Свредловската жп компания, става въпрос за вагони-цистерни с газ.

Интересното е, че в официалния канал в Телеграм на руското министерство на извънредните ситуации за Пермски край няма нито думичка за случилото се. Местният губернатор Дмитрий Махонин също не е публикувал нищо в своя официален канал в Телеграм.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
дерайлирал влак война Украйна взрив на цистерна пожар Русия
