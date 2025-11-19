В Русия: Вагони-цистерни с газ дерайлираха и горят зловещо (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна, след като пламъци обхванаха няколко дерайлирали вагона-цистерни в Пермски край, Русия. Инцидентът се е случил между гарите Кордон и Шамари.
За момента официална информация какво става няма - има спекулации, че може да е саботаж. Екипи на руското министерство на извънредните ситуации се борят с пламналия пожар, но овладяването му е трудно, защото гори гориво - според руската държавна информационна агенция ТАСС, която се позовава на Свредловската жп компания, става въпрос за вагони-цистерни с газ.
In Russia’s Perm region, tank cars carrying a highly flammable substance have overturned and are burning. Russian experts are still determining the circumstances and are not ruling out sabotage. pic.twitter.com/SE0ryxs7CI— WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2025
Интересното е, че в официалния канал в Телеграм на руското министерство на извънредните ситуации за Пермски край няма нито думичка за случилото се. Местният губернатор Дмитрий Махонин също не е публикувал нищо в своя официален канал в Телеграм.
