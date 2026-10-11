В Турция задържаха близо 200 души при полицейски операции

При операции на турските сили по сигурността срещу организираната престъпност са задържани общо 195 заподозрени, информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер, като се позовава на изявление на турското Министерство на вътрешните работи. Операциите са проведени от екипи на отделите за борба с контрабандата и организираната престъпност (KOM) към Главна дирекция по сигурността, под координацията на главните републикански прокуратури в Адана, Анкара, Балъкесир, Елазиг, Газиантеп, Истанбул, Коджаели, Коня, Малатия, Мугла, Невшехир, Ризе, Шанлъурфа и Ван.

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Съдебни производства

Образувани са съдебни производства срещу 195 души, заловени при операциите. Те са заподозрени, че са членове на въоръжени нелегални престъпни групировки. Също така чрез заплахи и принуда са придобили незаконни облаги и са предоставяли логистична подкрепа на групировки за организирана престъпност, занимаващи се с търговия на оръжие и боеприпаси. В операциите са иззети 41 пистолета, 16 пушки, пет пистолета за халосни патрони, две дългоцевни оръжия, както и множество патрони, пълнители и части за оръжие.

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