Подготвян атентат срещу Доналд Туск и полски министър, тече спешен съвет в Полша

Полската полиция и разузнавателните служби на страната са получили информация за планирано покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Това съобщиха днес, 11 октомври, официални представители на службите за сигурност, предаде най-големият онлайн новинарски портал в Полша Onet.

Министърът на вътрешните работи и министърът, координиращ разузнавателните служби, провеждат в момента извънредно заседание. Все още няма подробности за това кой може да е планирал покушението, кога, както и дали има заподозрени или задържани.

Припомняме, че пак днес Financial Times съобщи, позовавайки се на източници в европейските разузнавателни служби, че Русия планира атентати срещу ръководителите на отбранителни компании в Европа, при това не само на големи концерни, но и на малки компании, произвеждащи дронове.

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