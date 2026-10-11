Бивш министър за схемата в УМБАЛ "Св. Георги": Грозна демонстрация на власт

"Грозна демонстрация на власт" по този начин бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков определи начина, по който са били задържани лекари във връзка с разследването за предполагаема организирана престъпна група в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. В интервю за bTV той допълни, че ако твърденията на прокуратурата за източване на около 3 млн. евро от Здравната каса за три години се потвърдят, отговорност трябва да бъде потърсена, но нарушенията е трябвало да бъдат установени от контролните органи много по-рано.

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Не е шокиран

„Не съм шокиран“, заяви Ненков и коментира разследването, проблемите с финансирането на здравеопазването и условията за работа на младите лекари. По думите му, ако действително има несъответствие между броя на леглата в болницата и броя на хоспитализациите, това е трябвало да бъде установено от регионалната здравна каса. Той посочи, че в лечебното заведение са извършвани проверки, но те не са установили нарушения.

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"Героичната прокуратура"

„Изведнъж се появява героичната прокуратура и ги хваща. И правят циркове с колеги, които може би носят своя грях. И ако го носят, да си понесат своята отговорност“, коментира бившият здравен министър. Според него лекарите не трябва да бъдат задържани по този начин, независимо от обвиненията срещу тях. „Това са лекари. Те няма да се скрият, да избягат в чужбина, да отидат в Тайланд. Те могат да бъдат повикани и ще се явят, а не да бъдат арестувани като маймуни“, заяви Ненков.

Той сравни случая с други акции на правоохранителните органи, включително тази срещу кметицата на столичния район „Младост“ и нахлуването на маскирани служители във Фонда за лечение на деца. „Това е грозна демонстрация на власт“, подчерта Ненков.

Ненков определи подобна схема като сравнително лесна за осъществяване и заяви, че фалшивите хоспитализации не са изолиран проблем. „Ние сме страната с най-много хоспитализации в целия Европейски съюз“, посочи той.

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Бившият министър обясни, че начинът на финансиране на здравната система създава предпоставки за подобни практики. Според него клиничните пътеки са порочен модел, който от години се обсъжда да бъде заменен, но това така и не се случва.

„Този начин на финансиране на системата на здравеопазване е не грешен. Той е порочен“, заяви Ненков, като уточни, че има предвид клиничните пътеки.

Политическа воля

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По думите му промяната изисква политическа воля и подкрепа за експертите, които биха предложили нов модел. „Трябва ни силен и умен лидер. Тези двете комбинации са много трудни политически. Той да даде карт бланш на някой умен човек това да го промени“, коментира той.

Ненков даде пример с пациент, който се нуждае от ядрено-магнитен резонанс, но личният лекар няма право да издаде направление за изследването, а при специалиста направленията вече са изчерпани. В подобна ситуация пациентът може да чака месеци или да бъде приет фиктивно в болница, за да му бъде направено изследването.

„Ето едно източване на Здравната каса. Всъщност това е трябвало да бъде хванато много отдавна, и то не от полиция и прокуратура, а от медицинските контролни органи, от аналитичните отдели на Здравната каса“, заяви той.

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Снимки: Envato