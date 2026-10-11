Макс Верстапен пренаписа историята в Сингапур, Кими Антонели с впечатляващ пробив

Макс Верстапен триумфира за първи път по улиците на Гран При на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Ред Бул постигна втори пореден успех, след като демонстрира отлично управление на гумите и запази хладнокръвие в решаващите моменти от състезанието. Нидерландецът избра стратегия с едно спиране в бокса. Шарл Льоклер завърши на втора позиция. Пилотът на Ферари заложи на по-агресивна стратегия с две спирания в бокса и меки гуми, което му позволи да поддържа високо темпо в заключителната фаза. Въпреки усилията си обаче той не успя да заличи напълно разликата до Верстапен.

Макс Верстапен контролираше темпото от самото начало

Третото място заслужи Кими Антонели с Мерцедес. Младият италианец се възползва от динамиката в последните обиколки и със свежи меки гуми успя да изпревари Ландо Норис и Люис Хамилтън. Антонели записа и най-бързата обиколка сред пилотите в челото. Ландо Норис с Макларън финишира четвърти, докато Люис Хамилтън трябваше да се задоволи с петото място. Седемкратният световен шампион изпита сериозни затруднения заради износването на гумите си и допусна грешка, след като излезе от трасето на втория завой малко преди края. Това позволи на съперниците му да го изпреварят и го лиши от възможността да се бори за по-предно класиране.

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Оскар Пиастри завърши шести, следван от Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс. Нико Хюлкенберг зае осмата позиция, а Джордж Ръсел се пребори за деветото място след силно представяне. Топ 10 допълни Исак Хаджар.

Състезанието на “Марина Бей” предложи тактически битки, различни подходи към управлението на гумите и напрежение до последните обиколки. Този път обаче големият победител бе Верстапен, който сложи край на чакането си за първи успех по улиците на Сингапур и затвърди добрата си форма с втора поредна победа.

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