На ръба: Отношенията между Тръмп и Зеленски навлизат в най-дълбоката си криза (ВИДЕА)

Отношенията между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са в най-ниската си точка, откакто се скараха в Овалния им кабинет в началото на 2025 г., пише The Wall Street Journal. Изданието стигна до това заключение след изявленията на Доналд Тръмп на 10 октомври 2026 г. В разговор с журналисти той каза, че Украйна може би се нуждае от нов президент: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им (на украинците) да намерят нов лидер, който може да сключва сделки, защото той (Володимир Зеленски) би могъл да сключва много сделки, но по някаква причина никога не ги прави... Мисля, че е време Украйна да избере нов президент.

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Q: What did President Putin tell you on the phone call the other day? Trump: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. https://t.co/ya2DDSEQAK — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Сериозна криза

Axios също нарича ситуацията „сериозна криза“. Тази атака, пише WSJ, може да навреди на споразуменията, постигнати от Европа през последната година и половина. През цялото това време Европа се опитваше да убеди Тръмп да запази американската подкрепа за Украйна, както и да продължи да оказва натиск върху Русия.

Тръмп направи своето експлозивно изявление ден след като постигна споразумение с Владимир Путин за доставките на руско дизелово гориво на американския и световния пазар. По време на същия разговор с журналисти Тръмп подчерта, че Съединените щати са предупредили Зеленски: "Той може да прави каквото си иска с Русия, но не трябва да удря петролни рафинерии, тъй като това е глобален проблем. И какво прави той? Отива и атакува съоръжения, свързани с дизелово гориво. Трябва да спре да прави това", каза Тръмп. Според Axios президентът на САЩ преди това е настоявал Украйна да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, защото според Тръмп това води до по-високи цени на горивата в САЩ.

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Trump on Ukraine War: I think that Russia would like to make a deal, and we've had it back and forth, but Russia would like to make a deal. This is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelensky does not want to make a deal. https://t.co/q0gKDmow0H — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Министерството на финансите на САЩ вече е издало на Русия лиценз, валиден до 7 април 2027 г., който ѝ позволява да доставя руско дизелово гориво на световния пазар въпреки санкциите на САЩ. Володимир Зеленски нарече това решение „очевидна слабост“:

Подаръци за Путин

Подаръците за Путин няма да насърчат мира, нито ще донесат полза на цивилизования свят. Русия ще се „отплати“ за дизеловото гориво с по-нататъшен терор и злодеяния. Позволяването на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължена. Необходима е истинска деескалация с Русия, и то по реципрочен начин, отбелязва изданието Медуза.ио.

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Споразумението

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп постигна споразумение с Путин за доставките на руско дизелово гориво, облекчавайки санкциите срещу Русия. Русия и Съединените щати се споразумяха да доставят руско дизелово гориво на американския и световния пазар. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това след телефонен разговор с Владимир Путин вечерта на 9 октомври. Тръмп определи преговорите като „много успешни“. Путин от своя страна потвърди, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на американския и световния пазар.

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Забележките на президента на САЩ, че Украйна се нуждае от друг лидер, „шокираха и зашеметиха“ Киев, написа Пол Ронцхаймер, журналист за Bild, Welt и Politico, в социалната медийна платформа X. Близък съветник на Зеленски му е казал: „Разбрахме, че по време на кампанията за междинните избори (за Конгреса на САЩ) отново ще се окажем в светлината на прожекторите. Но не очаквахме това.“

Trump on Ukraine: President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. https://t.co/9Oz0NHF14I — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

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Според Ронцхаймер най-големият страх на Киев е прекратяването на обмена на разузнавателна информация, което би могло да повлияе на бойните способности на украинските въоръжени сили. Това вече се е случвало след спора между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет през февруари 2025 г. На 11 октомври Володимир Зеленски заяви, че ударите по руските петролни рафинерии ще бъдат прекратени, ако „Русия спре да нанася удари по нашата енергийна инфраструктура“: „Всякакви стъпки за деескалация трябва да бъдат взаимни и с истински гаранции.“ Путин не иска да спре руските удари, каза Зеленски.

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След предложението на Тръмп за смяна на украинския лидер, вътрешният кръг на Зеленски го подкрепи. Украинският външен министър Андрий Сибиха написа: „Президентът Володимир Зеленски ръководи нашата нация по време на война – война за независимост, свобода и достойнство. Той е подкрепян от украинския народ; той има правото да решава. Изявленията от чужбина само потвърждават, че той работи съвестно. Той заслужава подкрепа.“

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