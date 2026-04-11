Вече под 30% от руснаците се сещат за Путин като ги питат кой ще ги спаси (ОБЗОР - ВИДЕО)

Абсолютно историческо движение надолу на рейтинга на руския диктатор Владимир Путин не къде да е, а в самата Русия. Още една руска социологическа агенция отчита тенденцията – този път става въпрос за ВЦИОМ. Само за седмица рейтингът на Путин е паднал с 2,3% и вече е 67,8% - в периода 30 март до 5 април, като спадът отразява стойността спрямо последната седмица на март - Още: Рейтингът на Путин е на най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Но по-интересното: "Спонтанният рейтинг на доверие към Владимир Путин е 29,5%", се посочва в данните на ВЦИОМ. Какво значи спонтанен рейтинг – това е въпрос към респондентите на кой руски политик се доверяват, без да им се дават предварително имена като отговори, а се очаква от отговарящите сами да посочат име. През 2015 година, Путин се радваше на доверието на 71% от руснаците при зададен по този начин въпрос – без да се избира от конкретни имена, а да посочиш сам име и тогава това е най-високата стойност исторически в управлението му. Иначе, когато има име, рейтингът на Путин е 73,8%. А подкрепата за партията му "Единна Русия" е 29,7% т.е. спад с 0,6% спрямо предишната стойност. На 3 април беше съобщено, че според FOM (Фонд "Общественное мнение") рейтингът на доверие към Путин е спаднал с 5 процентни пункта за една седмица (от 76% на 71%) - най-значителният спад от 2019 г. Насам.

Парадоксално или не, но големият удар, който рейтингът на Путин търпи, е заради блокадата на Телеграм и драконовските ограничения на Интернет. Пример докъде стигна Путинова Русия – за плакат с надпис: "Руснаците се нуждаят от комуникация! Спрете да блокирате Telegram", който беше опънат от поддръжничка на Съюза на маоистите в Русия, въпросната жена получи 10 дни затвор. Защо – защото нямала разрешение да опъва банера, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, като уточнява, че случаят е от Челябинск:

Украинският президент Володимир Зеленски свърза блокирането на Телеграм с нова вълна на мобилизация в Русия. Според него, ограниченията се налагат, за да се парира обществено недоволство от непопулярни решения – когато не знаеш какво се случва, не роптаеш. Такова непопулярно решение е точно засилен набор за пушечно месо за армията на Путин в Украйна, която от началото на 2026 година се задъхва още повече на фронта. Зеленски предполага, че по-силна мобилизация вече може да има в Москва и Санкт Петербург – нещо, което потенциално би взривило настроения срещу Путин – ОЩЕ: "В каменната ера сме": Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет. Путин с нова "невъзможна" цел на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

И още – сегашният зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев се оказа главен редактор на новите учебници по обществени науки за 9–11 клас. Това беше обявено от Олга Колударова, заместник-министър на образованието на Руската федерация, предаде РИА Новости. Тя уточни, че Медведев работил безплатно. Беларуската опозиционна медия NEXTA не пропусна да се изгаври в официалния си профил в "Х" с новината – с коментар как ще изглеждат вече руските учебници. Глава 1: "Врагове на държавата: разширен списък (актуализира се ежедневно)". Глава 2: "Глобални заплахи: от санкции до Апокалипсис". Глава 3: "Общество: насекоми, зомбита и други участници в процеса" ...

Най-големият проблем и за Украйна – хората

В телевизионно интервю генерал Кирило Буданов, ръководител на президентската администрация на Украйна, беше категоричен, че няма как дроновете да заменят изцяло хората. Без опитни, квалифицирани хора, техниката не може да работи сама, каза той:

Kyrylo Budanov, Head of the Presidential Office, says wars cannot be won without people, rejecting the idea that drones alone can secure victory for Ukraine. He stresses that while technology plays a role, the absence of sufficient personnel leads to defeat in war #Ukraine pic.twitter.com/WdOd9uTp8t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2026

Думите му идват на фона на нови данни от МВФ за демографията в Украйна. За 25 години 33% от населението на Украйна е изчезнало – от 48,8 млн. души през 2000 година, украинците вече са 32,9 млн. през 2025 година. Това е най-лошият показател в света. Най-близо са Маршалските острови, с 29%, после е България – 23% спад. А в Русия спадът е 1%!

😢 Ukraine has recorded the worst demographic decline in the world



The country’s population has dropped by 33% over the past 25 years — from 48.8 million in 2000 to 32.9 million in 2025, according to Visual Capitalist citing IMF data.



“Alongside long-term economic factors, the… pic.twitter.com/7CwwugYaxn — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Особена промяна на дневна база що се отнася до интензивността на сухопътните военни действия в Украйна няма. На 10 април, съгласно официалните данни на украинския генщаб, са станали 173 бойни сблъсъка спрямо 163 на 9 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 230 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3188 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу. Руската армия е използвала 8162 FPV дрона, което с около 2200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian SOF struck multiple arsenals, fuel depots, and logistics hubs across occupied Luhansk, Donetsk, and Zaporizhzhia. Targets include ammunition warehouses, repair bases, and supply points up to 120 km behind the front, disrupting logistics, fuel storage, and support… pic.twitter.com/57opKpHcSz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2026

Покровското направление отново е най-горещо – 26 руски пехотни атаки са спрени за последните 24 часа. Там украинците опазват позиции южно от Гришино. Още 19 са станали североизточно от Покровск – в направлението от Торецк към Константиновка. 16 руски пехотни атаки са извършени при Гуляйполе, Запорожка област. 12 са извършени в най-северната част на Харковска област, в района на Вовчанск. Руското военно министерство се похвали, че в Славянското направление е превзето село Диброва, без да дава геолокализирани видеокадри за доказателство – селото се намира по границата на Луганска и Донецка област, на 7 километра югозападно от Кремена. Но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва в дневния си обзор на база геолокализирани видеокадри от удари с дронове, че украински части са напреднали в центъра на Ямпол, югоизточно от Лиман.

comparing to satellite imagery its very new, late March - early April id say...👀👀👀 pic.twitter.com/mDWUxSTFh0 — Ukrainian Liberation: GEO & OSINT (@ukrliberation) April 9, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обърна внимание в нов анализ на положението при Гуляйполе и намиращото се на север Олександриевско направление. Машовец смята, че руското военно командване дава приоритет на Гуляйполе и счита, че украинските контраатаки от север и опасността да бъде отрязана руската логистика за Гуляйполе са ограничено явление. Руснаците вярват, че ще се справят с наличните сили, смята Машовец. Той казва следното – ако украинската армия пробие при Успеновка и Темировка и пререже пътя Гуляйполе – Велика Новоселка, тогава Пета общовойскова руска армия ще трябва да отдели сили за защита и това ще ѝ попречи да атакува по-успешно в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област. Машовец обаче счита, че украинската армия засега няма достатъчно ресурси да направи такава контраатака – и добавя, че украинците трябва да избират: или решителна контраатака за блокиране на Ореховското направление, или продължаване на действията северно от Гуляйполе, което да затруднява руснаците в този сектор на фронта. Двете едновременно не може, подчертава украинският военен експерт, който вярва, че скоро руски стратегически резерви ще дойдат в Запорожка област. И Пета, и 58-ма общовойскова руска армия в момента очевидно се нуждаят от доста сериозни подкрепления поради значителните загуби в пролетните боеве за Гуляйполе и Степногорск, добавя той. По негова оценка, на 8-10 километра западно и югозападно от Гуляйполе фронтът е смесица от украински и руски позиции и непрестанни боеве.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 160 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 100 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 133 дрона – на 10 места са записани удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, гласи информацията от сводката на украинските ВВС. В Суми е имало два руски въздушни удара, след които щети са нанесени по 11 жилищни сгради и 10 автомобила, поразени са обекти и на детска градина. Ранени са 5 души, още 5 са в силен шок, според данните на украинската спешна служба. А в Харковска област, във Велики Бурлук е ударена административна сграда, избухнал е пожар на площ от 60 квадратни метра, но няма пострадали хора.

Руското военно министерство съобщава за 99 свалени украински далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия. В Тверска област изглежда е ударено предприятие на Росрезерв - "Красна заря", в което се съхраняват горива и смазочни материали за извънредни ситуации:

Explosions going off right now near occupied Berdyansk in Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/oWVeSUzLsW — WarTranslated (@wartranslated) April 10, 2026