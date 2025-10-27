"Вината е нейна": Как група тийнейджъри превърнаха живота на своя учителка в ад

В продължение на месеци тийнейджъри в Австрия тероризирали учителката си, ограбвали я и я изнасилвали, разказва Süddeutsche Zeitung. Едва когато те запалили апартамента ѝ, тя се свързала с полицията. Как е възможно учителката да се е озовала в подобна ситуация?

Младежите са на 14, 15 и 16 години, някои вече са напуснали училище, други планират да го направят. Не учат, не работят и имат много свободно време. Мотаят се заедно, средно седем момчета, по улиците на Лизинг, предградие на Виена. Понякога не знаят къде да отидат, затова отиват при учителка, която е приятелка на един от тях. Там им е позволено да пушат трева, да пият алкохол и да пускат силна музика до четири сутринта. В един момент решават, че са "завладели" учителката. Трима от тях я принуждават да прави секс, крадат вещите ѝ и използват банковата ѝ карта. Останалите или участват, или гледат, без да се намесват, и в крайна сметка апартаментът на учителката изгаря.

Как е възможно учител във Виена да е изпадне в това, което прокурор нарече "мъченичество", остава неясно дори след процеса, който приключи преди седмица. След като обаче Виенският регионален наказателен съд произнесе присъдата си, стана ясно, че шестимата тийнейджъри са извършили тежки престъпления. Те бяха осъдени на затвор от 4 месеца до 3,5 г. Още: Психолог: Насилието започна преди около 30 години, набираше скорост и сега берем плодовете

Процесът предизвика дебат в Австрия за младежката престъпност, за тийнейджърите, които излизат от системата и се считат за практически непоправими. Шестимата осъдени младежи не са първият случай, който предизвиква фурор. Само преди няколко седмици 10 тийнейджъри се явиха в съда за сексуално посегателство над 12-годишно момиче във входове на жилищни сгради или на паркинги, понякога на групи. Повечето от тях са на 14 или 15 години.

"Как е възможно?"

В центъра на дебата е въпросът дали наказателното законодателство относно сексуалните престъпления трябва да се затегне и възрастта за наказателна отговорност на подрастващите да се намали. Но преди всичко австрийците се питат: как е възможно това да се случи във Виена, толкова богат и проспериращ град с добре развита социална инфраструктура? На този въпрос няма да се отговори дори в съдебен процес. Но той показва как децата са изоставени на произвола на съдбата и социалните медии, как, до голяма степен незабелязани от родителите или училищата, те задействат спирала от насилие.

Седемте момчета на подсъдимата скамейка изглеждат малко по-различно от връстниците си, посещаващи редовно училище. Повечето са облечени в пуловери и маратонки, едно дъвче дъвка, а когато някой от старата им клика свидетелства, те се побутват взаимно. Житейските им истории също не са особено драматични. Трима от родителите им имат корени в Ирак или Афганистан, но всички са родени или израснали в Австрия, посещавали са училище тук и са играли футбол. Още: Жертва ли е на тормоз детето ви? Ето как да разберете и какви стъпки да предприемете

Отсъствието на родителите им обаче е очевидна причина. Само няколко от момчетата са придружени от членове на семейството. Едно от тях, по време на почивка в процеса, признава, че е убедило родителите си да не присъстват на заседанията. То не иска те да знаят какво е правил; те дори не са знаели, че прекарвал всичките си нощи в апартамента на 28-годишната учителка. Тя е преподавала география и история в гимназия и през 2024 г. се е свързала с бивш ученик чрез Snapchat. Те са си чатили и в един момент той е дошъл в дома ѝ, където учителката е осъществила сексуални отношения по взаимно съгласие с 16-годишното момче.

Учителката не се явява лично в съда; показва се само видео от разпита ѝ. В него тя разказва как искала "да се докаже като строга учителка", но постепенно загубила контрол над ситуацията. Тя била ужасена, че връзката ѝ с ученика ще стане публично достояние и тя ще загуби това, което е нарекла „работата на мечтите си“. Още: Срещу ислямизация на Германия: Свързвано с крайната десница в Австрия издание търси за съюзник еврейска платформа

Момчетата, които бившият ѝ приятел и е довел, са знаели как да я експлоатират. Принуждавали са я да ги черпи, да плаща за таксита и доставка на храна. Вземали са ключовете от апартамента ѝ и са идвали, когато си поискат. Едно от момчетата е продавало марихуана и е принуждавало учителката да я купи от него. Сексуалните действия в апартамента са били заснети, а тя е била заплашвана с разпространение. Едно момче е извършило това, което присъдата е определила като "унизителни" сексуални действия на терасата на учителката, и го е заснело. Когато учителката веднъж казала, че момчетата са ѝ съсипали живота, едно от тях е отговорило: "Нейна е вината, че се е забъркала с непълнолетни".

По време на съдебния процес така и не беше установено дали е имало водач или действията са резултат от групова динамика. Главният извършител, 15-годишен, висок и силен младеж, призна, че е „искал пари“. Той отрича останалото, като твърди, че сексуалните действия са били по взаимно съгласие. Разбира се, някои от тийнейджърите са се представили на учителката като „банда на лизинг“ и са твърдели, че са имали опит с полицията. Те са показали на жената видеозапис на сексуалните действия и са я заплашили, че нещо лошо ще се случи на нея и семейството ѝ.

Докато жената била на почивка, те нахлули в апартамента й, откраднали бижута и пари и подпалили дрехи в две стаи със запалка, причинявайки пожар. На въпроса как се е случило това, едно от момчетата отговорило: „Мислехме, че това е последната авантюра; не исках да говоря повече с нея.“

Родителите на учителката описват как се справя тя днес. Тя е тежко травмирана и е правила два опита за самоубийство. „Умолявах я да отиде в полицията“, казва баща ѝ. „Но тя се страхуваше, че ще свърши зле за нея.“ Едва след пожара в апартамента тя отива в полицията. Оттогава учителката е в болнични и се подлага на терапия. Майка ѝ спяла в нейния апартамент в продължение на няколко месеца, защото учителката получавала панически атаки всеки път, когато се почука на вратата. Още: Австрия депортира 11 афганистанци в Хърватия

По-голямата сестра на главния извършител свидетелства в съда, че 14-годишният ѝ брат не е пренощувал вкъщи, защото е бил с учителката. Родителите му не виждали нищо нередно в това, „все пак знаехме къде е“. Самата тя не искала да се знае какво точно прави, „това си е негова работа“. Когато ѝ дал златен часовник от апартамента на учителката, тя не задала никакви въпроси, а отишла до сервиз и помолила да й стегнат верижката.

В училището също не се случвало нищо необичайно. Разбира се, сред момчетата отдавна се носели слухове за случващото се в апартамента; един бивш ученик дори казал на заместник-директора. Скоро след това един учител се приближил до жената. „Не искахме да създаваме проблеми нито на нея, нито на учениците“, свидетелствала заместник-директорката в съда, пише Süddeutsche Zeitung.

Преди да произнесе присъдата, съдията пита подсъдимите дали имат нещо да кажат. Само едно момче казва, че съжалява за случилото се, „но не е било злонамерено“. Той е тийнейджърът, който имал връзка с учителката. Той е оправдан, защото няма доказателства, че е извършил престъпление.

Автор: Верена Майер

Превод: Ганчо Каменарски