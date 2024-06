ВСУ удариха 4 петролни завода и радар, руснаците свалиха свой хеликоптер (ВИДЕО)

Според генщаба успешно са нанесени удари по четири руски нефтопреработвателни завода - Афипски, Илски, Краснодарски и Астрахански.

Поразена е и радиолокационна станция, а също така центрове за електронно разузнаване в Брянска област и на окупирания полуостров Крим, гласи информацията на украинците.

Ето какво стана ясно по-рано - има удар и по военно летище: Горят като клечки: Украински дронове съсипват руски петролни мощности и военно летище (ВИДЕО).

Поразени са и складове и обекти за подготовка за употреба на дронове "Шахед" в Краснодарския край, посочват от генщаба. Местните власти потвърдиха нападението с дрон, но не коментираха последствията от него.

Руското министерство на отбраната също все още не е направило официално изявление във връзка със съобщението от Генералния щаб на Украйна. По-рано от руското МО единствено заявиха, че са прехванали 114 дрона - включително 70 над Крим, но не говореха за сериозни щети. Единствено губернаторът на Краснодарския край съобщи за загинал и ранени.

Още: Руски войници ще се връщат от Украйна? Путин пак с червени линии: Подигравки летят за досегашните (ВИДЕО)

Същевременно т.нар. Z-канали - на руските военни блогъри и приближени до Кремъл анализатори - тръбят, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили свой собствен хеликоптер KA-29 в Анапа. Твърди се, че екипажът не е оцелял.

Russian air defense forces shot down their own KA-29 helicopter in Anapa, Z-channels report. The crew did not survive. pic.twitter.com/wsDaQ7TR10