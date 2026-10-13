Втори задържан в Полша заради заплахи към Туск

Полската полиция задържа 46-годишен мъж по подозрение в подстрекаване към убийство на държавни ръководители, включително премиера Доналд Туск и председателя на Сейма (долната камара на парламента) Влоджимеж Чажасти, предаде Ройтерс. Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви в социалната мрежа Х, че мъжът е бил задържан в Оборники, Западна Полша.

Това е вторият арест след заплахи за насилие срещу политици в Полша за последните три дни. Припомняме, че в неделя полицията задържа мъж във Вроцлав, заподозрян в планиране на нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. В Полша задържаха организатора на опита за атентат срещу Туск