Въпреки опасенията: Русия обяви край на мерките, свързани със случая на чума в Сибир

Руската здравна служба „Роспотребнадзор“ обяви пълното приключване на мерките след смъртта на служителка от Института за борба с чумата в Иркутск. От ведомството обявиха, че са работили при „безпрецедентен“ информационен натиск „преди всичко от страна на чужди държави“

В отговор „на регистрирането на случай на извънболнична пневмония при служителка на Иркутския институт за борба с чумата“ Роспотребнадзор докладва за приключването на комплекса от профилактични мерки, свързани „с професионалната дейност на заболелата“. „В това число беше определен максимално широк кръг от контактни лица, които бяха поставени под медицинско наблюдение, включително чрез провеждане на лабораторни изследвания. Не бяха установени нарушения на здравословното състояние, свързани с инфекциозна патология, а резултатите от над 5500 лабораторни изследвания не показаха наличие на опасни патогенни микроорганизми. Изследванията бяха проведени с най-широк спектър и съвременни методи, включително бактериологични, биологични, спектрометрични и молекулярно-генетични“, се посочва в прессъобщението.

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„Роспотребнадзор“ многократно се позовава на работата на „независими комисии за контрол на спазването на изискванията за биологична безопасност“ и на привличането към работата на пет организации, сред които и три научноизследователски института. Наименованията на организациите обаче не се посочват. Твърди се, че не са установени нарушения в работата на загиналата лаборантка.

„Комисиите потвърдиха, че са спазени необходимите мерки за контрол при работа с патогенни микроорганизми. Заболялата е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните инфекции, с които е работила“, се уточнява в изявлението.

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Според една от неофициалните версии служителката на института за борба с чумата вероятно е счупила епруветка с патоген. Нейните колеги по-рано заявиха пред журналисти, че това е невъзможно.

В „Роспотребнадзор“ твърдят, че Световната здравна организация е получила пълна и изчерпателна информация за оценката на ситуацията и предприетите мерки, потвърждаваща липсата на рискове за здравето на населението. Въпреки това, в този текст липсват реакции на изявлението на генералния директор на СЗО, направено на 7 октомври, че световната организация очаква от Руската федерация отговори „относно втория служител с пневмония с неустановена причина“.

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В същото време от „Роспотребнадзор“ обвиниха други държави в „информационни атаки“ по случая. „Специалистите, които организираха и проведоха профилактичните мерки, работеха в условия на безпрецедентен информационен натиск, разпространение на фалшива и недостоверна информация чрез социалните мрежи, и преди всичко от чужди държави. Колегите проявиха хладнокръвие, професионализъм и приключиха пълния комплекс от мерки в максимално кратки срокове“, се казва в съобщението.

На 7 октомври стана известно, че САЩ отново са поискали от Москва информация за смъртта на служителка на института за борба с чумата в Иркутск. На 6 октомври посолството на САЩ в Русия призова американците да напуснат Русия поради съобщения за рискове, свързани с възможна епидемия от чума.

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