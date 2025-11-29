Въпросът на въпросите за край на войната: Какво ще приеме Путин?

Украински и европейски представители въздъхнаха, след като се опитаха да смекчат изненадващия и благоприятен за Кремъл мирен план на президента Тръмп, пише The New York Times. Но една неприятна реалност надвисва над дипломатическата лудост: всичко ще се сведе до това какво е готов да приеме руският диктатор Владимир Путин.

Той сигнализира, че е готов да продължи войната, въпреки високите бойни загуби и икономическите проблеми у дома, с цел да принуди Украйна да приеме искания, които биха подчинили страната на Русия. Още: Празните редове в новия план за мир: Тръмп признава окупираните земи в Украйна за руски?

Немалко хора смятат, че реалностите на фронта не дават на Путин почти никакви основания да смекчи условията си, защото Украйна губи. Тя се бори и с вътрешен корупционен скандал. Освен това, страната изпитва недостиг от пари и войници, а и губи търпението на Съединените щати. Всичко това обаче е следствие именно на засилващата се руска пропаганда за бойното поле - която преувеличава и дори директно лъже - Още: Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР - ВИДЕО)

За руския диктатор очакването за по-дълбок украински колапс би могло да доведе до още по-големи отстъпки.

„Същността на неговата война е да отслаби Украйна“, счита Татяна Становая, старши сътрудник в Центъра „Карнеги Русия Евразия“.

Докато бомбардира украинската инфраструктура и постепенно завзема все повече земи, руският диктатор вярва, че ще получи това, което иска, твърди г-жа Становая, „ако не сега, то след шест месеца или след година“. Още: Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО)

Диктаторът може и да не е майстор-стратег, както се вижда от първоначалното му силно подценяване на способността на Украйна да сдържи руските сили. Той обаче напълно разбира, че има превес във войната, каза Становая.

"Самата Украйна е във все по-задълбочаваща се криза и рано или късно нещата ще се разпаднат - той знае това ясно. Не е нужно да знае нищо друго", убедена е тя.

Путин заяви искане за обвързваща гаранция, че Украйна няма да влезе в НАТО, обещание, че западният военен съюз няма да се разширява още на изток, ограничения за военната мощ на Украйна и специална защита за руския език и Руската православна църква в Украйна - наред с това да вземе 20% от суверенните украински земи и те да са руски, международно признати.

През последните дни европейски представители изразиха недоволство от точки в плана, които биха ограничили НАТО и биха дали на Москва власт над европейската сигурност, убеждавайки американските представители да поставят тези въпроси за отделни преговори. Украйна настоява съществуващата фронтова линия да бъде отправна точка за териториалните преговори. Тя също така постави под въпрос предложените ограничения на армията й. Още: Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Москва отхвърли като непродуктивни европейските контрапредложения, разпространени през последните дни, и внуши, че всеки план, който се отклонява от фундаменталните договорености, постигнати между Съединените щати и Русия по време на срещата на върха в Аляска, би бил неуспешен.

Руският диктатор заяви, че планът може да бъде основа за мирно споразумение, но все пак ще изисква съществено обсъждане. Например, ограниченията на предложението за военната мощ на Украйна бяха по-щедри от това, което Москва обяви по време на неуспешните преговори през 2022 г. Планът на САЩ не би наложил ограничения върху украинското военно оборудване. И предвиждаше използването на замразени руски суверенни средства в Европа за възстановяването на Украйна. Всички тези въпроси биха могли да се окажат пречка за Путин.

Кремъл заяви, че специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф ще се върне в Москва, за да обсъди подробностите. Тръмп обяви посещението в социалните мрежи и съобщи, че секретарят на американските сухопътни сили Даниел П. Дрискол ще се срещне с украинците. Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Макар Путин да заяви, че е готов да продължи войната, той също така изглежда нетърпелив да развие по-дълбоки отношения с Тръмп, което би могло да доведе до облекчаване на санкциите, икономическо сътрудничество и по-широки геостратегически ползи. Според немалко анализатори руският лидер е привлечен от тази перспектива, но няма да жертва основните си военни цели в Украйна като разменна монета - а Тръмп залага на това, че ще ги жертва.

Москва може би се надява, че ако последният кръг от дипломация не доведе до мирно споразумение, това ще накара САЩ да прекратят всякаква подкрепа за Украйна, което евентуално ще ускори украинския разпад.

"Путин все още иска всичко", каза Макс Бергман, директор на програмата за Европа, Русия и Евразия в Центъра за стратегически и международни изследвания. "Но основното, което иска, е Украйна в орбитата си. И ако той не може да има Украйна, никой не може"

"В известен смисъл това е въртележка", добавя той. "С всяка инициатива се качваш на въртележката, има вихрушка от активност, изглежда сякаш отиваш някъде и в крайна сметка тя спира и слизаш на същото място, където си бил, а войната просто продължава". Още: Роднините на Путин ни продадоха на Китай, затова воюваме: Разказ на танкист (ВИДЕО)

Автор: Пол Соне за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски