Възможен ли е Корейският сценарий за Украйна? Зеленски с отговор (ВИДЕО)

Корейският сценарий теоретично може да се реализира в Украйна, но това ще означава, че няма да сме напълно в безопасност, докато до нас има такава Русия. Такова мнение изрази президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за Le Point.

Журналистът отбеляза, че след Корейската война не е имало истински мирен договор, но Южна Корея е процъфтявала. „Това е пример, който показва, че ценностите са надделяли. Развитието на Южна Корея е несравнимо с развитието на Северна Корея, където наблюдаваме реален икономически и цивилизационен упадък. Не говоря дори за хората, а за инфраструктурата, икономиката и развитието. Южна Корея направи скок напред в развитието на цивилизацията, технологиите и икономиката, защото култивира хуманизма. Най-важното за държавата е да се фокусира върху хората“, каза той.

Зеленски отговори на въпроса дали такъв сценарий е възможен в Украйна. „Казвам ви, че всичко е възможно. Трябва да се отбележи, че Южна Корея има надежден съюзник: Съединените американски щати, които няма да позволят на Северна Корея да поеме контрола. Така че всичко е относително: южнокорейците все още са изложени на рискове. Икономиката им процъфтява и те са под защитата на алианса, но докато Северна Корея остава такава, каквато е, докато характерът на нейното ръководство остава същият, Южна Корея няма да бъде напълно в безопасност. И, повярвайте ми, те разполагат с многобройни системи за противовъздушна отбрана, които гарантират нейната безопасност", отбеляза президентът.

По неговите думи, Украйна е решена да получи надеждни гаранции за сигурност, като, например, системите Patriot, с които разполага Южна Корея. „И въпреки това, сравнението с Южна Корея има своите ограничения: населението на Северна Корея е малко над 20 милиона души, докато в Русия е над 140 милиона. Не е възможно да се сравняват мащабите на тези заплахи. Заплахите от страна на Русия са пет, шест, а дори и десет пъти по-големи. Точното копиране на южнокорейския модел вероятно няма да е подходящо за Украйна от гледна точка на сигурността. От друга страна, нейният икономически модел е добър пример", каза той.

По-рано Зеленски заяви, че Украйна няма да прави териториални отстъпки на Русия или да обменя територии. Според него никой не може да даде гаранции, че Путин няма да продължи да окупира украински земи.

Зеленски във Франция

Украинският президент пристигна тази вечер в Париж, където бе посрещнат от Еманюел Макрон. "Франция е с Украйна и ние сме благодарни на целия френски народ и лично на президента Макрон за такава силна подкрепа на нашата страна и френското ръководство в много инициативи и коалиции", каза Зеленски.

"По време на днешната среща с президента Макрон позициите бяха съгласувани преди срещата на лидерите на Коалицията на желаещите, която ще се проведе утре. Вярвам, че работата ни ще донесе силни гаранции за сигурност на Украйна. Всички работим по това. Говорехме и за отбранителната подкрепа на Украйна: осигуряване на действителни нужди, засилване на санкциите срещу Русия, възможности за използване на замразените руски активи. Оценяваме подкрепата на Франция по този въпрос", каза още Зеленски.

Очаква се утре Зеленски и европейските лидери да разговарят с американския президент Доналд Тръмп. Заедно те ще обсъждат евентуалните бъдещи санкции срещу Кремъл.

