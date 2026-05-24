Z-канали за обстрела с "Орешник" - по военни цели, докато горят гаражи. Военната сила на Беларус в полза на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви военни и инфраструктурни съоръжения има в градчето Била Церква, на 80 километра южно от Киев, които да си заслужават използването на уж една от "перлите" в руския военен арсенал – ракетата със среден обсег "Орешник"? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е пратен "Орешник" - ОЩЕ: ВВС на Украйна официално обявиха тревога заради обстрел с "Орешник"

Това ще бъде наречено "удар на отмъщението", твърди "Два майора", визирайки случилото се в окупирания от руската армия Старобелск, Луганска област. Там Украйна удари сграда на общежитие на колеж и го обясни с това, че на мястото са били разквартирувани руски военни – предполагаемо оператори на дронове и кадети. И сега, при преминалата тази нощ масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, точно "Два майора" разсъждава върху видеокадри, показващи предполагаемо удар на ракета някъде в Киев: "Ако забавите скоростта (на записа) и увеличите (картината), можете да видите сграда (професионално училище или нещо друго), датираща от съветската епоха. Сгради като тези обикновено се използват за сглобяване на дронове". Тогава сгради като тази на общежитието в Старобелск за какво се използва от руснаците? – ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

Какво все пак толкова има в Била Церква според "Два майора", което да си заслужава да ползваш "Орешник"? Имало военно летище, там в миналото имало ремонтна база за транспортни самолети. Там има и ТЕЦ – военна цел ли е това? Имало и жп и сухопътни възли, които са "важни транспортни центрове, през които преминават доставки" за украинската армия – поименно "Два майора" не уточнява какви. "Ударите по такива цели са типични: отслабване на тилова логистика, енергетика и възможности за ремонт на оборудване", добавя Z-каналът.

По предварителна информация, 36 суббоеприпаса от "Орешник" са поразили тази нощ няколко военни обекта в Била Церква, настоява друг Z-канал - "Военен наблюдател". На фона на това "твърдение" оставяме как по руската телевизия публикуват какво пишат западни медии и си личи дори с просто око, че това са лъжи, генерирани от изкуствен интелект (ИИ). Какво всъщност досега е известно да е поразено в Бела Церква – 3 гаража със сигурност, научете ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

And they’ll still swallow it!



Russian propagandists have become so lazy that they don’t even bother making proper fakes anymore.



They simply create fake Western newspaper headlines using photo editors and present them as real. A whole episode of their program is dedicated to… pic.twitter.com/dG0WGVHR5P — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За 12-то поредно денонощие границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа на фронта в Украйна е премината – това сочат данните на украинския генщаб. На 23 май е имало 248 бойни сблъсъка спрямо 216 на 22 май. Руснаците са хвърлили 255 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2886 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9203 FPV дрона, което е с около 550 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian MiG-29MU1 aircraft struck Tyotkino in Kursk Oblast with AASM Hammer bombs, destroying a newly detected FPV drone assembly workshop along with ammunition and equipment after Russian UAV activity was again spotted from the industrial zone. #Ukraine pic.twitter.com/Sy6JHf6Wy6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2026

Пак Покровското направление е било най-горещо – там са отбити 50 руски пехотни атаки по официални украински данни, като боевете вървят във всички села в покрайнините на Покровск и Мирноград от запад и север, както и в Котлино, южно от Покровск. За Гришино, западното предградие на Покровск, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" доста забавно говори в дневния си обзор как селото хем било "освободено", хем руската армия продължавала "да прочиства джобове и клинове" там. 21 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Още 32 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 14 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) публикува геолокализирани видеокадри, показващи украинска контраатака и то с бронирана техника в направлението южно от Купянск, към Борово. По оценката на ISW вероятно украинците са напреднали с до 5 километра – в района северно от село Ново. По руски данни в атаката са участвали поне 15 бронирани превозни средства.

Предвид информацията, която вече сподели и украинския президент Володимир Зеленски – че идват все повече данни, че Русия ще опита да атакува Украйна от север, с помощта на Беларус, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обяви, че ще публикува голяма анализ в 3 части за военните способности на Беларус. В първата част Машовец посочва, че армията на Беларус може да се раздели на две – сухопътни сили (26 000 до 28 000 войници) и ВВС, като там е и ПВО. Отделно има още няколко отделни рода войски - Сили за специални операции (ССО – около 6000-6300 войници), Транспортни войски, Войски за безпилотни летателни системи, Териториална отбрана (ТВС). Резервистите, които са в готовност, са 80 000 – 90 000 души, като общо могат да бъдат свикани до 290 000 души. Военният бюджет на Беларус е около 1,1 млрд. - 1,2 млрд. долара. По данни на Машовец, Беларус вече има две разгърнати оперативни командвания – Северозападно и Западно, както и още едно в процес на разгръщане – Южно. Всяко разгърнато командване е в състав от около 1 редуциран армейски корпус (2 мотострелкови бригади (всяка такава бригада има до 3 полка и 1 танков батальон), 1 артилерийска бригада или полк плюс спомагателни части (инженерни войски, сапьори, ПВО, разузнаване, комуникации, ремонтни части и т.н.).

Освен това – Беларус има 590 танка, като 455 са в бойна готовност. 1620 са бронираните машини от друг клас, 670 са артилерийските системи, а 250 са ракетните установки като "Град" и "Ураган". Отделно – 84 изтребителя, но в това число влизат и учебните, не само многоцелевите и щурмовите (МиГ-29, Су-25, Су-30, Як-130, Л-39). Беларус разполага и с 10 транспортни самолета плюс около 50 военни хеликоптера (Ми-8, Ми-26, Ми-24, Ми-35).

Що се отнася до ядреното оръжие, Машовец твърди, че Беларус има 4 пускови установки за ракети "Искандер-М", които се ползват от едно поделение, както и 10-12 установки за "Точка-У".

