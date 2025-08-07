Войната в Украйна:

За цяла година: Нито един смъртен случай на пътя в европейска столица - къде и как е възможно с конкретни мерки

През изминалата година в Хелзинки не е имало нито един смъртен случай при пътнотранспортно произшествие, гласят данните на финландската полиция, цитирани от германската обществена медия АРД. Според градската управа повишената безопасност по пътищата се дължи най-вече на ограниченията на скоростта и на по-добрите условия за пешеходците, пише "Дойче веле".

Градската управа изчислява, че през миналата година в Хелзинки е имало 277 пътнотранспортни произшествия с ранени, което представлява значителен спад в сравнение с около 1000 произшествия с ранени и средно 30 смъртни случая в края на 1980-те години.

За град с такива размери нито един смъртен случай при пътнотранспортно произшествие е нещо необичайно. Финландската столица има около 690 000 жители, с което Хелзинки се нарежда сред най-големите градове, постигнали този успех.

30 км/ч на повече от половината улици в столицата

Много фактори допринасят за успеха на Хелзинки, казва експертът Рони Утриайнен пред финландския канал Yle. Най-голям принос според него имат ограниченията на скоростта.

На повече от половината улици във финландската столица скоростта вече е ограничена до 30 км/ч. Това важи в особена степен за улиците, които се намират в близост до детски градини и училища.

Все повече пешеходни пътеки и велоалеи

Основна цел на концепцията за градския трафик е да се повиши безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите - например чрез разширяване на мрежата от пешеходни пътеки и безопасни велоалеи, обяснява Утриайнен. Междувременно е разширено и обучението по безопасност на движението за деца и младежи.

По-строгият контрол на скоростта и по-интензивното наблюдение на движението също повишават безопасността по пътищата. Значително разширен е и общественият транспорт. В резултат много хора използват по-рядко автомобилите си, а това неизменно води до по-малко инциденти.

В Болоня и Лион градските власти също отчитат положителни резултати от по-строгите ограничения на скоростта. И в двата града броят на пътнотранспортните произшествия е намалял значително.

Източник: "Дойче веле"

