За поразения петролопровод "Дружба" и горящите руски рафинерии: Унгарски страхливци, сами сме си виновни - руски военен канал ругае

За поразения петролопровод "Дружба" и горящите руски рафинерии: Унгарски страхливци, сами сме си виновни - руски военен канал ругае

"По въпроса за пораженията по нашите петролни рафинерии - врагът често няма заслуги, тъй като нашата организация за противовъздушна отбрана сякаш е подчинена не на целта за защита на съоръженията, а на изпълнението на изискванията на хартия на бюрократите и щабовете. Показателно в това отношение е, че хора, запознати с конструктивните особености на вражеските дронове, не разбират, че ефективността от прекъсването на мобилния интернет (бел. ред. - за заглушаване на дрона) клони към нула". Това е част от дневния обзор за 23 август не на на кого да е, а на един от най-популярните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора" - Още: Украинските дронове в атака: Огромен терминал на "Газпром" гори. АЕЦ Курск сви мощността наполовина (ВИДЕО)

Обясненията са особено запомнящи се, предвид че последните няколко дни нямаше нито един, в който да няма успешна украинска атака с дронове срещу някоя руска рафинерия - Още: 

Друг знаменит момент в обзора е следният: "Решителните унгарски страхливци измърмориха през устата на своето външно министерство и това беше краят на всички въпроси за Киев". Той касае успешните две украински атаки срещу южното разклонение на руския петролопровод "Дружба". Оттам тече суров петрол за Унгария и Словакия. "Два майора" внушава, че втората атака - срещу станцията "Унеча" - била извършена с американски системи за залпов огън HIMARS. Станцията се намира в Брянска област, на около 60 километра от границата с Украйна - обсегът на HIMARS дори с по-ограничените боеприпаси, които САЩ дава, е 80 километра - Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

