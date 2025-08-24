"По въпроса за пораженията по нашите петролни рафинерии - врагът често няма заслуги, тъй като нашата организация за противовъздушна отбрана сякаш е подчинена не на целта за защита на съоръженията, а на изпълнението на изискванията на хартия на бюрократите и щабовете. Показателно в това отношение е, че хора, запознати с конструктивните особености на вражеските дронове, не разбират, че ефективността от прекъсването на мобилния интернет (бел. ред. - за заглушаване на дрона) клони към нула". Това е част от дневния обзор за 23 август не на на кого да е, а на един от най-популярните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора" - Още: Украинските дронове в атака: Огромен терминал на "Газпром" гори. АЕЦ Курск сви мощността наполовина (ВИДЕО)

Обясненията са особено запомнящи се, предвид че последните няколко дни нямаше нито един, в който да няма успешна украинска атака с дронове срещу някоя руска рафинерия

The Novoshakhtinsk oil refinery has been burning for three days straight after Ukrainian drones attacked it. pic.twitter.com/xJ4fe5PQiS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2025

Друг знаменит момент в обзора е следният: "Решителните унгарски страхливци измърмориха през устата на своето външно министерство и това беше краят на всички въпроси за Киев". Той касае успешните две украински атаки срещу южното разклонение на руския петролопровод "Дружба". Оттам тече суров петрол за Унгария и Словакия. "Два майора" внушава, че втората атака - срещу станцията "Унеча" - била извършена с американски системи за залпов огън HIMARS. Станцията се намира в Брянска област, на около 60 километра от границата с Украйна - обсегът на HIMARS дори с по-ограничените боеприпаси, които САЩ дава, е 80 километра