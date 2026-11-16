"100% ръст на чуждите инвестиции": Според управляващите България е в топ 5 на ЕС по икономически ръст

България е в топ 5 страните в Европейския съюз по икономически ръст. Регистрираме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2026 г. в сравнение с предходния период.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет след одобряването на държавния бюджет.

"Регистрираме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през тази година в сравнение с предходния период, удвояваме инвестиционните потоци и доверието към българското правителство", заяви още Пулев.

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Рейтингът на България не бил понижен

Според него кредитният рейтинг на България не е понижен и поясни, че една от най-реномираните рейтингови агенции обръща внимание към сериозно предизвикателство – бюджетният дефицит. "Нашето правителство обърна внимание към този параметър от първият ден на мандата", каза Пулев.

Той припомни, че дефицитът за 2025 г. е 4% и е ревизиран постфактум нагоре. "Установени са от Сметната палата проблеми с натрупани задължения, с договори без осигурено финансиране от предходни периоди. Бюджет 2027 г. поставя началото на един труден оздравителен процес", заяви Александър Пулев.

Според него рейтинговите агенциите са независими оценители, не са политически арбитри и не поставят оценки на правителството и не дават присъди. "То не съгласува бюджета си политика с тях, тези агенции оценяват финансовите и икономическите параметри на държавата", посочи Пулев.





Източник: БГНЕС

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Той заяви, че отговорът на правителство не е да спори с доклади, а да показва резултати, а те вече са налице. "Сред тях са активиране на институциите, възстановяване на активната роля на държавата да бъде силен партньор на бизнеса, удвояване на инвестиционните потоци и на доверието към правителството, 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрийнинг, над 700 млн. евро по линия на нови приоритетни сертифицирани проекции, които ще бъдат активирани през Българската агенция за инвестиции с потенциал за над 3500 работни места", посочи вицепремиерът. Той заяви, че в бюджет 2027 г. са заложени редица мерки, които подкрепят индустрията, икономическото развитието на държавата.

"Не слушайте опозицията"

Министърът призова българските домакинства да не слушат опозицията, защото тя ги плаши. "Не гледайте международните цени и котировки на енергийните ресурси", каза Пулев. Той ги увери, че в техните фактури през новия отоплителен сезон няма да има промяна. "Вашата сметка за ток, за парно, за природен газ няма да се промени", каза Пулев.

Пулев коментира по отношение на енергоемката индустрия, че правителството надгражда вече съществуващ механизъм за подкрепа.

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"Енергоемките предприятия генерират 25% от брутната добавена стойност към българската икономика", каза Пулев и подчерта, че пряко заетите в сектора са почти 300 000. Пулев информира, че правителството е съгласувало интензитета на помощта от 50% на 70% с Европейската комисия. "50% от всяко едно евро, което влиза в енергийната система, ще се върнат под формата на нова индустрия и на нови инвестиции", подчерта Пулев. Той увери, че има подкрепа и за всички небитови потребители - 500 000 микро, макро и средни предприятия ще получат целева подкрепа през Българската банка за развитие, предаде БТА.

Според него ресурсът на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ще се използва целево като обемът на подкрепа е безпрецедентен - общата програма е 2 милиарда евро, тъй като и ситуацията е без прецедент, мерките - също. Пулев уточни, че Българската банка за развитие (ББР) ще осигури нужната ликвидност през търговците, т.е. няма директно взаимодействие между Фонда и ББР. "Банката ще осигури нужната ликвидност като оборотни и инвестиционни кредити към самата индустрия", обясни още Александър Пулев.