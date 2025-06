Задник на Антихриста: Обиди към премиера на Армения в праймтайм на руската телевизия - от Симонян (ВИДЕО)

Главният редактор на медийната група Russia Today и телевизионния канал RT Маргарита Симонян използва куп нецензурни думи по адрес на арменския премиер Никол Пашинян. Това стана в ефира на предаването "Вечер с Владимир Соловьов" по телевизионния канал "Россия 1".

Симонян използва обидите, докато обсъждаше със Соловьов, другия пропагандист номер едно на руския диктатор Владимир Путин, конфликта между Пашинян и Арменската църква, който завърши с арести и обвинения в опит за преврат. И Симонян използва по адрес на Пашинян следните думи - можел да бъде "задникът на Антихриста", малкият му пръст или апендиксът. Идеята на пропагандистката - Пашинян всъщност не бил Антихриста, не му стига един вид ореол, но Антихристът е нещо колективно и Пашинян се вписва в това - в колективен образ на политически лидери, чиито действия уж водят до разрушаване на духовните и културните основи.

Симонян обвини Пашинян в преследване на Арменската апостолическа църква, отбелязвайки, че той уж демонстрира на бъдещите диктатори "ефективен модел за справяне с протестиращите". Тя каза още, че е изненадана от факта, че "въпреки случващото се, арменците продължават да следват Пашинян".

От май 2024 г. в Армения продължават масови протести под ръководството на архиепископ Баграт Галастян, митрополит на Арменската апостолическа църква. Протестиращите са против "арменското отстъпление" от Нагорни Карабах в полза на Азербайджан. Самият премиер обвинява църквата в политическа пристрастност и опити за дестабилизация - Още: Църквата готви преврат в Армения? Службите нахлуха в главния духовен център и задържаха архиепископ (ВИДЕО)

Междувременно, в Азербайджан подгониха именно редакция на Симонян и част от руската пропагандна машина - Още: Азербайджанската телевизия към Путин заради убийствата: "Неоимпериалист, не сме в 1937 г." (ВИДЕО)

