Загинали за Украйна: Две млади български момчета бяха почетени с мемориал в Болградско (СНИМКИ)

Още двама българи, загинали за свободата на Украйна, бяха тържествено почетени в Украйна, този път във Василевския лицей в Болградски район, където голяма част от населението е българско. Това се съобщава на сайта на общината.

Церемонията по откриването на мемориалните плочи се състоя в двора на училището, където са се обучавали загиналите Виктор Топов и Едуард Пелтек. В събитието взеха участие кметът на общината Петър Бойчев, директорът на лицея Екатерина Фетова, семействата и близките на загиналите, както и ученици от лицея.

Тридесет и четиригодишният Виктор Топов загива край село Синкивка, Купянски район, Харковска област, на 27 декември 2023 г.

Тридесет и еднагодишният Едуард Пелтек загива при изпълнение на бойна задача в Донецка област на 22 ноември 2023 г.

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Снимки: Facebook/Василівський опорний ліцей

Василевската община е една от 10-те общини, които влизат в състава на Болградски район. Населението в района е над 60% българско. В самата община са включени четири български села Василевка, Калчево, Бановка и Голица, и едно българо-албанско село - Каракурт, отбелязва БТА.