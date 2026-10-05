Claude, чатботът, разработен от Anthropic, е сигнализирал полицията след като потребителка от щата Флорида в САЩ, която го използвала като личен дигитален дневник, записала, че "ще застреля шерифа на окръг Лий". 30-годишната Карли Хелър написала думите на 26 септември, а на следващия ден тя добавила и запис за придобиването на "ново оръжие".

Автоматизираните системи за сигурност на Anthropic маркирали съобщенията заради наличието в тях на ключови думи за насилие и екстремизъм. Според вътрешните протоколи за безопасност, след като автоматичната система е засякла потенциална заплаха, тя ги е предала за човешка проверка. Екип по безопасността на Anthropic е прегледал текста и е преценил, че има реален риск. Компанията незабавно подава сигнал до офиса на шерифа в окръг Лий.

Хелър е арестувана и е обвинена в отправяне на писмена/електронна заплаха за извършване на масова стрелба или терористична атака, което е тежко престъпление по законите на щата Флорида. В досието по делото са включени записите й в Claude.

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Този инцидент е част от поредица случаи, в които потребители споделят опасни или незаконни намерения с ИИ (включително планове за самонараняване или насилие), след което компаниите подават сигнали към полицията или службите за спешна помощ.

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