Заради пожарите: Гърция поиска помощ от Европа

12 август 2025, 22:15 часа 455 прочитания 0 коментара
В област Ахаеа на Пелопонес, въпреки мащабните сили от огнеборци и доброволци, огънят влезе в населени места. Изгоряха къщи, вили, производствени цехове и леки автомобили. В пламъци е част от индустриалната зона на град Патра. Големи участъци от гори се превърнаха на пепел. Вятърът, който променя посока, насочва огъня в различни посоки. Активно се гаси и по въздух.

На остров Закинтос се наложи спешна евакуация на туристи, които са настанени в други хотели и няма опасност за живота им, казаха от Гражданска защита. Изгоряха ферми, вили и един ресторант. Нищо не може да спре стихията при този силен вятър, признаха огнеборци.

Другото активно огнище е на остров Хиос, който гори от три страни. Горският пожар на места достигна до брега на морето. Туристи напускат острова с катери на морска охрана. Областният управител на Хиос съобщи, че има ранени доброволци. Изпратиха по спешност още пожарникари от Атина. Тежка нощ очаква силите за борба с огнената стихия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
