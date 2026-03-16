Зеленски изостри тона към ЕС заради Орбан и руския петрол. Сложен военен шахмат в Запорожието (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изнудване – така украинският президент Володимир Зеленски определи обвързването от страна на унгарския премиер Виктор Орбан на работата на петролопровода "Дружба" със заема от 90 млрд. евро за Украйна. Орбан блокира заема, макар че Унгария не участва в него и основният аргумент е, че няма доставки на руски петрол през "Дружба". Ключов обект на петролопровода в Украйна, в Лвовска област, беше поразен от руснаците на 27 януари – а украинската техническа експертиза е, че тръбата би могла да заработи пак в рамките на месец-два, но има сериозен риск, защото това не включва поправки на понесли щети резервоари. Ако те не бъдат надлежно ремонтирани, рискът от нова авария е висок – ОЩЕ:

Зеленски обаче визира и реакцията на ЕС, като директно каза: "Ако решаваме да възстановим доставките на руски петрол, нека знаят, че съм против", визирайки уж влязлото поетапно в сила ембарго на Съюза за руското "черно злато". Той предупреди, че ако Украйна бъде официално принудена от ЕС да избира между заема и доставки на оръжия и пускане на руския петрол, това е изнудване, пише Politico. На 12 март ЕК предложи в Украйна да бъде изпратена европейска мисия, която да установи фактите относно "Дружба".

Същевременно Зеленски коментира и темата с отношението на американския президент Доналд Тръмп към Украйна и лично към него – през призмата на изказванията на Тръмп как САЩ нямали нужда от украинските дронове-прехващачи във войната си срещу Иран. Пред CNN украинският президент беше категоричен – Близкият изток има нужда от дронове-прехващачи. Това е наша технология, наш патент. Ние никога не сме получавали такива от САЩ, получавахме ракети-прехващачи и системи Patriot (“Пейтриът“) по времето на президента Байдън и при президента Тръмп, но много по-малко от близкоизточните държави. Близкият изток има много по-силни системи в областта на ПВО, но не и дронове-прехващачи – питат ни за тях, стана ясно от думите на Зеленски. Той добави, че Франция ще прати най-новите версии на ПВО системата SAMP/T за тестове срещу руски балистични ракети в Украйна – ОЩЕ: Иран вгорчава живота на Тръмп и съюзниците му: Летището в Дубай затвори, ракети по дипломатическа мисия на САЩ, скъп италиански дрон е на парчета (ВИДЕО)

Zelensky on Iran:



What American bases need now are interceptors. It's our technology.

Колко добре работят дроновете на Украйна пролича и вчера, след като в Москва бяха разположени нови огневи групи за сваляне на безпилотни системи. 46 далекобойни дрона по данни на руското военно министерство и кмета на руската столица Сергей Собянин бяха свалени на 15 март и 16 март сутринта, като това блокира с часове работата на всички руски летища в Москва. Общо руското военно министерство съобщава за 145 свалени далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия:

Kremlin under threat? Mobile fire groups spotted in central Moscow



Pickup trucks with machine guns and soldiers were seen near the Kremlin — such units are typically used to intercept drones.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Пред CNN Зеленски обясни, че от началото на годината Русия е пристъпила към изпълнение на нова голяма офанзива, само че Украйна успешно е контраатакувала и е объркала руските планове, като си е върнала контрола над 434 квадратни километра своя земя. Украинският президент не даде подробности за кой участък на фронта става въпрос, но отдавна е ясно – Олександриевското направление, северно от Гуляйполе, Запорожка област. Отделно Зеленски припомни, че Русия вече губи по 30 000 – 35 000 убити месечно главно заради украинските дронове и напредъка на Украйна в развитието на тази военна технология:

Ukraine has recaptured 434 km² of territory and repelled a new Russian offensive, Zelensky announced without going into detail.

(КАРТА) "Врагът концентрира значително количество сили и средства в това направление, считайки го за основно" - така главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски говори в официалния си канал в Телеграм за Запорожка област, визирайки всъщност направленията към Гуляйполе и по-на запад, към Орехов. "Интензивността на настъпателните действия в района на Гуляйпол е значително по-висока в сравнение с други направления. Задачите остават непроменени - поддържане на заетите линии и позиции, нанасяне на максимални загуби на противника, завземане на инициативата и запазване на живота на нашите войници", добавя той.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец смята, че в Олександриевското направление руската армия вече не настъпва, а се отбранява. Основната цел на руснаците е да не допуснат прекъсване на пътя Гуляйполе – Велика Новоселка, като украинската армия вече има позиции на по-малко от 2 километра от него. "Очевидно е, че предните щурмови групи на Въоръжените сили на Украйна вече са навлезли в Сичнево и са започнали бойни действия в покрайнините на Воскресенка", пише Машовец и очаква руските части там да отстъпят от линията Воскресенка – Малиевка. В Терново ВСУ вероятно се укрепиха, но руската армия държи Березово, предупреждава той и отчита, че Новомиколаевка също е под украински контрол, така е и в Рибно, както и че украински части са в северозападната част на Новогригоровка. 36-та руска общовойскова армия вече не може да се справи сама с украинския клин от Новомиколаевка до Рибно, а чак сега почват да идват подкрепления – руснаците имат в резерв две бригади, добавя Машовец.

Но най-важното, според него, е, че при Гуляйполе Пета общовойскова руска армия продължава да атакува без да има страх от руското командване за флангови сериозни проблеми откъм Олександриевското направление. Тези руски части имат за задача да стигнат до линията Верхня Терса – Гуляйполско (Z-канали твърдят, че селото е вече в руски ръце), за да прекъснат пътя Гуляйполе – Орехов, и да възстановят загубените от украинците позиции при река Янчур. Почти напълно руснаците са превзели самия град Гуляйполе, имат и тактически успехи при Зализнично, а украинската отбрана в подстъпите към Орехов е в трудно положение, разказва Машовец. Само че украинското настъпление в Олександриевското направление на свой ред заплашва настъпващите на запад и северозапад от Гуляйполе руски части, уточнява украинският военен експерт. Точно затова руското настъпление към Верхня Терса започва да става все по-сложно, заключва Машовец.

Що се отнася до общата картина на фронта, на дневна база има значително увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна, но все още далеч от най-тежките дни. На 15 март са станали 167 бойни сблъсъка, с 23 повече на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 287 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 5 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3525 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 100 надолу. Руската армия е използвала 9122 FPV дрона, което с около 100 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Video of Ukraine's Navy destroying a Russian Raptor patrol boat using Fire Point FP-1 strike drones. The exact time of the strike is unknown.

След известна пауза Покровското направление пак стана най-горещото – 36 отбити руски пехотни атаки там. Още 12 са спрени в Олександриевското направление, южно от Покровск, което показва, че руснаците вече активно се мъчат да спрат украинските контранастъпателни операции там. В района на Гуляйполе е имало 20 руски пехотни атаки. 23 са били руските пехотни атаки североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" казва, че украински части, които до момента са държали позиции в квартал "Шевченко" на Часов Яр, са премествани да помагат за отбраната от юг на Константиновка, а колегите на "Рибар" от "Два майора" съобщават за украински контраатаки точно в "Шевченко" - това е Краматорското направление. По-на север, в Славянското направление е имало 13 руски пехотни атаки.

Ukraine's SOF shared footage of a building clearance near Pokrovsk. Operators spotted an enemy silhouette in a mirror, used grenades, and kept pushing after he refused to surrender.

ОЩЕ: Путин умира от страх, засилва още охраната си. Тръмп завижда и притиска Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)