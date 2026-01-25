Войната в Украйна:

Извънредно положение: Трето денонощие Мурманска област е без ток. Украйна показа как се възстановява електричеството (ВИДЕО)

След като трето денонощие в Мурманска област няма ток, беше обявено извънредно положение. Именно там се намира основната база на Руския северен флот. Губернаторът на областта Андрей Чибис съобщи в официалния си канал в Телеграм, че аварийните екипи все още не са успели да възстановят повредените електропроводи - ОЩЕ: Основната база на Руския северен флот остана без ток. Пореден танкер с руски петрол закъса (ВИДЕО)

"Обявяването на извънредно положение не засяга ежедневието на жителите на региона, но ни е необходимо то, за да привлечем допълнително оборудване и материали от частни компании", обясни Чибис.

Още преди над денонощие стана ясно, че причината за срива са паднали големи опорни кули - поне 5. Според губернатора, възстановителните работи се усложняват от снежна буря и труден терен.

Още: Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

Прекъсванията на електрозахранването в региона започнаха на 23 януари. Чибис потвърди за срутване на пет опорни кули на електропроводи. Образувано е наказателно дело за небрежност при поддръжката на инфраструктурата. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили "правилна поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след авариите".

Междувременно, украинското енергийно министерство публикува видеоклип как посред най-свирепа зима аварийните екипи в страната успяват да възстановят тока поне за основни нужди - при това след постоянен дъжд от руски ракети и дронове - ОЩЕ: Мащабът на руския терор в Украйна расте, украинците не се предават (ОБЗОР - ВИДЕО)

