Извънредно положение: Трето денонощие Мурманска област е без ток. Украйна показа как се възстановява електричеството (ВИДЕО)

След като трето денонощие в Мурманска област няма ток, беше обявено извънредно положение. Именно там се намира основната база на Руския северен флот. Губернаторът на областта Андрей Чибис съобщи в официалния си канал в Телеграм, че аварийните екипи все още не са успели да възстановят повредените електропроводи - ОЩЕ: Основната база на Руския северен флот остана без ток. Пореден танкер с руски петрол закъса (ВИДЕО)

"Обявяването на извънредно положение не засяга ежедневието на жителите на региона, но ни е необходимо то, за да привлечем допълнително оборудване и материали от частни компании", обясни Чибис.

Още преди над денонощие стана ясно, че причината за срива са паднали големи опорни кули - поне 5. Според губернатора, възстановителните работи се усложняват от снежна буря и труден терен.

Още: Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

Прекъсванията на електрозахранването в региона започнаха на 23 януари. Чибис потвърди за срутване на пет опорни кули на електропроводи. Образувано е наказателно дело за небрежност при поддръжката на инфраструктурата. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили "правилна поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след авариите".

Photos show damaged power line towers in Murmansk region, some in service since 1966. Investigators are checking whether ice buildup caused the collapse. https://t.co/lhGqMgU0SY pic.twitter.com/h2Ut0znPnC — WarTranslated (@wartranslated) January 25, 2026

Междувременно, украинското енергийно министерство публикува видеоклип как посред най-свирепа зима аварийните екипи в страната успяват да възстановят тока поне за основни нужди - при това след постоянен дъжд от руски ракети и дронове - ОЩЕ: Мащабът на руския терор в Украйна расте, украинците не се предават (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukraine’s Energy Ministry showed how the country’s energy system is being restored after massive Russian attacks. Each time Russia tries to plunge people into darkness, cold, and fear, Ukrainian energy workers, utility crews, railway staff, and rescuers move in immediately to… pic.twitter.com/jD2NCnW5iZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2026