Зеленски: Очаквам тристранна среща със САЩ и Русия още този месец (ВИДЕО)

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА. "Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.

"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски. "Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.