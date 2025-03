Зеленски предвкуси "един от най-опасните моменти" във войната, на фронта е адски горещо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изключително важно е САЩ да не изведат диктатора Владимир Путин от политическа и икономическа изолация, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Eurovision News на 26 март. Коментарите му идват ден след като Русия и Украйна се споразумяха да приложат частично прекратяване на огъня с посредничеството на САЩ по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура и военните действия в Черно море, където всъщност вече украинците разбиха флота на Руската федерация и си осигуриха почти безпроблемно корабоплаване.

Русия обаче иска Щатите да разширят достъпа ѝ до световните пазари и да вдигнат определени санкции, включително за Руската земеделска банка ("Россельхозбанк"), за износа на храни и торове, настояват за свързване отново и към световната платежна система SWIFT. Ако Доналд Тръмп се съгласи, това ще е сериозен подарък за Путин: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре.

Зеленски: "Ако Путин излезе от изолацията, ще бъде опасно"

„Много е важно Америка да не помогне на Путин да излезе от тази глобална изолация сега“, заяви Зеленски по време на посещението си в Париж. „Смятам, че това е опасно. Това е един от най-опасните моменти".

Украинският лидер призова САЩ и Европа да останат единни в оказването на натиск върху издирвания от Международния наказателен съд Владимир Путин. Руският лидер се страхува от европейско-американския съюз и се надява да го раздели, каза Зеленски. Припомняме, че ЕС е против вдигане на санкции срещу Москва: Вече без санкциите срещу Русия: Брюксел отговори. Нов вариант за миротворци в Украйна.

САЩ „ще помогнат за възстановяването на достъпа на Русия до световния пазар за износ на селскостопански продукти и торове, ще намалят разходите за морско застраховане и ще подобрят достъпа до пристанища и платежни системи за такива транзакции“, се казва в изявлението на Вашингтон. Там обаче не пише нищо за продължаващия обстрел по украинска пристанищна инфраструктура, основно срещу Одеса и Николаев, а Киев настоява той да бъде прекратен. По време на преговорите не изглежда Вашингтон да е изискал отстъпки от страна на Русия.

Путин се страхува и от собствената си смъртност, смята украинският лидер. „Той скоро ще умре - това е факт, и всичко ще приключи“, каза Зеленски в интервюто за Euronews.

Още на 11 март Украйна прие предложението на Вашингтон за пълно 30-дневно прекратяване на огъня, при условие че Русия спазва същите изисквания. Само че Москва отказа и постави още куп условия. Самият Тръмп разкри как Путин бави преговорите: Тръмп призна, че Путин върти и суче за мир в Украйна (ВИДЕО).

Зеленски заяви, че ограниченото прекратяване на огъня в Черно море „определено е стъпка към прекратяване на войната“, но подчерта: "Като цяло бяхме готови за пълно прекратяване на огъня".

Украинският президент добави още нещо важно: "Държавите от Близкия изток вярваха, че Путин е готов за мир, докато Украйна - не, благодарение на руската пропаганда. Сега вече е ясно: Путин не е готов. Тази промяна доведе до нова дипломатическа ангажираност от страна на неутрални преди това държави".

🇺🇦 Ukraine agreed to a ceasefire to expose Russia’s true intentions, Zelensky says.



"Middle Eastern nations believed Putin was ready for peace, while Ukraine was not—thanks to Russian propaganda. Now, it’s clear: Putin isn’t ready. This shift has brought new diplomatic… pic.twitter.com/xY4k8NqjON — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2025

Междувременно американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва очевидното - че подробностите по споразуменията за прекратяване на огъня по отношение на ударите по енергийни обекти и морските операции в Черно море, които представителите на САЩ, Украйна и Русия постигнаха на 24 и 25 март в Саудитска Арабия, остават неясни. А двете страни продължават да си разменят обвинения - особено Москва към Киев, без да представя доказателства. Силите на Путин може и да не обстрелват енергийна инфраструктура, но не спират да поразяват граждански обекти и цивилни. Възниква въпросът какво примирие е това: Русия атакува жилищни квартали в Харков и Днипро, има пострадали (ВИДЕО).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

На фронта става още по-горещо - през изминалото денонощие Генералният щаб на украинската армия отчита цели 224 бойни сблъсъка, със 17 повече на дневна база, като на 25 март скокът беше с 42 сражения спрямо предходния ден. По-малко са авиационните бомби (КАБ), използвани от руснаците - 116 спрямо 184 за предходното денонощие, като от тях 28 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Силите на Путин са изстреляли с 1200 артилерийски снаряда повече през изминалите 24 часа - 6743 спрямо 5500. Има и ръст в употребата на FPV дронове "камикадзе" - 2646, което е ръст с около 450, става ясно от сводката на генщаба на украинската армия, публикувана сутринта на 27 март.

В Покровското направление украинците твърдят, че са спрели цели 88 руски пехотни атаки. Там руснаците се опитват да си върнат инициативата, след като бяха изтласкани от определени позиции по южната дъга на град Покровск. Интересното е, че 1-ви руски гвардейски полк беше забелязан в този сектор да щурмува на... скутери. Във видеото се вижда как един от войниците дори губи контрол:

The 1st Russian Guards Scooter Regiment. On the Pokrovsk front, Russian troops were spotted storming tree lines… on scooters. In the video, one of them loses control and crashes. pic.twitter.com/6jscsEyQ0D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2025

В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 25 атаки – тук руските сили се мъчат да превземат село Константинопол и да прекъснат магистралата Запорожие-Донецк. Има и данни, че са активизирали настъпателните си действия северозападно от вече превзетата Велика Новоселка – навлезли са в Привилно (КАРТА). Руски военни блогъри като "Два майора" пишат, че имало "дълбоко проникване в отбраната на украинските въоръжени сили" - твърди се, че руснаците завзели горски пояс, височина и две укрепления, като общата дължина на напредването е 1,5 км. "Войските ни напреднаха от Приволно до Волно поле. За да забави настъплението на нашите войски, противникът провежда контраатаки с малки групи пехота", добавя каналът.

Станислав Бунятов - украински оператор на дронове от батальона "Айдар" - обръща внимание на селището Розлив в този сектор от фронта. То се намира североизточно от Велика Новоселка и южно от Константинопол, т.е. на юг от магистралата Запорожие-Донецк. Той твърди, че вчера руснаците "прелетели" през мъглата с един танк и два бронетранспортьора и с пехота към Розлив. "Техниката е успяла да избяга, но пехотата - не, тя беше ликвидирана с пълна скорост. Натискът тук продължава", пише Бунятов в Telegram.

Новопавловското направление е на второ място по интензивност с Курска област на Руската федерация, където също руснаците са атакували 25 пъти за денонощието. Атаките им са блокирани, твърди генщабът на Украйна. Ако направленията при Гуляйполе и Орехов в Запорожка област се сметнат заедно, то в региона също е имало 25 руски пехотни нападения – 16 в първия сектор и 9 във втория. Следва Торецкото направление с 20 атаки за последните 24 часа. В Лиманското е имало 14 руски нападения, а в Северското – 11. Няма други сектори с двуцифрен брой сражения.

ISW обръща внимание на Курска област, където руснаците имат напредък. Геолокализирани кадри от 26 март показват, че те са напреднали източно от Олешня, което се намира на северозапад от Суджа. Има данни и за напредък при Веселовка – североизточно от украинския град Суми, по протежение на границата – но те са непотвърдени. Руски атаки има към Гоголевка – западно от Суджа, Веселовка и Журавка – по границата със Сумска област.

На 26 март украинските войски унищожиха руски команден и наблюдателен пункт в района между Викторовка и Успеновка в руската Курска област, съобщи Генералният щаб на Украйна. Според съобщението при удара е убит командирът на 1-ви батальон на 9-ти мотострелкови полк. Все още няма потвърждение.

В Белгородска област на Русия пък украинците продължават активните си действия. Няколко руски военни блогъри твърдят, че руските сили са напреднали в северната част на Демидовка (северозападно от град Белгород), но там боевете продължават, както и в Поповка - западно от Демидовка. Интензивността на боевете в района на международната граница е намаляла поради неблагоприятните метеорологични условия, твърди руският военен блогър "Военкор Котенок".

"В Белгородска област украинските въоръжени сили на два пъти се опитват да пробият друг участък от държавната граница в Красноярския район, като използват, наред с другото, рядка инженерна машина, базирана на танка „Ейбрамс“, за да преминат", пише друг военнопропаганден руски Telegram канал - "Два майора". "Операторите на дронове изгаряха оборудването на противника. Продължават сраженията край Демидовка и Поповка в Красноярския район, врагът изпраща в боя пехотни групи. Нашите войски нанасят удари по вражески струпвания в Сумския район. Противникът разполага с резерви, включително за откриване на ново направление на границата с Белгород. Те обаче не успяват да пробият по-далеч от няколко километра от границата", твърди каналът.

За Торецк има данни, че и украинците, и руснаците осъществяват напредък в различни зони - първите напредват в северозападната част и северната част на града, а вторите наскоро са напреднали в мина „Торецка“, също в северната част, и на запад - по магистрала O0524. На 25 и 26 март руските сили проведоха настъпателни операции в близост до самия Торецк, северно от града в близост до Дильовка и Дачно, източно от Торецк в близост до Кримско, както и югозападно от града в близост до Суха Балка.

На 26 март говорител на украинска бригада, действаща в Торецкото направление, заяви, цитиран от Suspilne, че руските сили използват идентификационни знаци със зелена лента, за да имитират същите, ползвани от украинските военни. Целта е да се попречи на украинските оператори на дронове лесно да ги идентифицират и да ги ударят. Подобна тактика на заблуда може да се равнява на действия на вероломство - военно престъпление съгласно Женевската конвенция. Тя определя вероломството като „действия, с които се привлича доверието на противника, за да го накара да вярва, че има право или е длъжен да му предостави защита съгласно правилата на международното право, приложими при въоръжен конфликт, с намерение да предаде това доверие“. Командирът на Спецназ „Ахмат“ - чеченският генерал-майор Апти Алаудинов - наскоро заяви, че руските сили са използвали по подобен начин идентификационни знаци в Курска област, за да „попречат на украинските военни да разберат какво се случва“.

Междувременно Северна Корея продължава да снабдява Русия с военно оборудване и боеприпаси, като значително е увеличила доставките си въпреки преговорите за прекратяване на огъня. Този път в Крим беше забелязан влак със 7-8 севернокорейски самоходни гаубици М-1978 „Коксан“ с калибър 170/180 мм, както и няколко военни камиона, предназначени за презареждане на корейски ракетни системи за залпов огън.

North Korea continues to supply Russia with military equipment and ammunition, significantly increasing deliveries despite talks of a ceasefire.



This time, in Crimea, a trainload of 7–8 M-1978 "Koksan" self-propelled guns with 170/180mm calibers was spotted, along with several… pic.twitter.com/CeCrV1CXy1 — WarTranslated (@wartranslated) March 26, 2025

Украински оператори на дронове пък унищожиха доставена от Северна Корея гаубица М1978 „Коксан“ някъде в Донбас - не е ясно къде точно:

Ukrainian SSO operators destroyed a North Korean supplied M1978 "Koksan" self-propelled artillery somewhere in Donbas. pic.twitter.com/4eYsERTZe5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2025

Пхенян вероятно е изпратил поне още 3000 войници в Русия през януари и февруари, за да се бият срещу Украйна. Според агенция Yonhap, която се позовава на въоръжените сили на Южна Корея, диктаторът Ким Чен Ун е пратил общо около 11 000 войници в Руската федерация, като досега около 4000 от тях са загинали в боеве.

North Korea likely sent at least 3,000 more troops to Russia in January and February to fight against Ukraine



According to Yonhap, citing South Korea’s Armed Forces, North Korea has sent a total of approximately 11,000 soldiersto Russia, with about 4,000 killed in combat so… pic.twitter.com/NXHF3jMylz — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Война на дронове

През изминалата нощ Украинските военновъздушни сили са свалили 42 дрона с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а други 26 са били обезвредени чрез електронно заглушаване. Общо руснаците са изстреляли 86 безпилотни машини, което означава, че 18 от тях са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. Щети има в Харковска, Сумска, Днепропетровска и Черниговска област, съобщават ВВС в сводката си от тази сутрин.

Трима души са били ранени след руски нападения в Днепропетровска област, съобщават местните власти. В резултат на обстрела в Днипро са пострадали 48-годишен мъж и две жени - на 75 и 78 години, а в Никополския район е ранена 30-годишна жена, твърди началникът на областната военна администрация Серхий Лисак.

Руският артилерийски обстрел на Днепър е нанесъл щети и на Потьомкинския дворец - една от най-старите сгради в града, заяви кметът Борис Филатов. В сградата от XVIII в. сега се помещава Дворецът на студентите „Юрий Гагарин“ на Днепърския национален университет. „Какви пълни копелета (и то глупави) трябва да сте, за да стреляте в самия център на града, в гъсто населен жилищен район, и при това да разрушите историческата сграда на двореца на великия княз Потьомкин, който той е построил за Екатерина II? Сградата е символ на императорската власт“, пише кметът.

Той не уточни естеството на щетите по сградата, но заяви, че тя ще бъде възстановена и преименувана в чест на мощният украински кораб "Сахайдачни", „който изгори Москва“.

Броят на ранените при руския обстрел на Харков нарасна до 11 души, съобщават местните власти. Според началника на областната военна администрация Олег Синехубов сред ранените са 4-годишно момиче, 25-годишен мъж, 70-годишна жена, 60-годишен мъж и 20-годишно момиче.

Руското военно министерство пък съобщава само за един свален украински дрон през изминалата нощ - над Брянска област.