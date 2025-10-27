Зеленски: Путин се е хвалил, че ще превземе Донбас до определена дата - е, провалил се е

Твърденията на руския диктатор Владимир Путин за напредък на фронта в Украйна са неверни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американското издание Axios. Той подчерта, че е обяснил това на американския държавен глава Доналд Тръмп. Освен това разузнаването на САЩ също е показало, че в момента никой не печели на бойното поле, посочи лидерът на нападнатата от Русия страна.

Путин се хвалел, че руснаците ще превземат Донбас до 15 октомври

По думите му - украинското разузнаване е разбрало, че Путин се е похвалил на своите съюзници как руските сили ще окупират целия регион на Донбас - т.е. украинските Донецка и Луганска област - до 15 октомври, но този краен срок вече е изтекъл.

Зеленски каза, че Русия не може да направи това, тъй като не разполага с достатъчно хора. Силните ѝ батальони са унищожени, допълни той пред Axios. И добави, че днес на бойното поле ситуацията е практически същата като през последните 2-3 месеца.

Според Reuters Русия е повторила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в частно комюнике, изпратено до САЩ през уикенда на 18-19 октомври. Това е бил "неформален документ", в който Кремъл ясно е дал да се разбере, че няма да прави никакви отстъпки от максималистичните си искания. В комюникето се повтаряло искането на Москва да поеме контрола над целия регион на Донбас. Донецка и Луганска област бяха незаконно присъединени към Руската федерация след подправени референдуми - под имената Донецка и Луганска народна република, без диктаторът Владимир Путин да има пълен контрол над тях: Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна.

Още западни медии, включително Bloomberg, публикуваха в последните дни информация от свои източници, че Путин е поискал контрол над целия Донбас в замяна на мир и евентуално в замяна на някои части от окупираните Херсонска и Запорожка област на Украйна. На практика това е в противовес с виждането на Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните позиции. Кремъл вече публично отхвърли този призив: Лавров възмутен: Тръмп беше разбрал "първопричините" за войната, как така иска да спрем по настоящите фронтови линии?

Ситуацията край Покровск продължава да бъде тема

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна само през септември руските загуби в посока Покровск - едно от най-важните направления в Донецка област - са се увеличили с почти 30%. В отбранителната зона на 7-ми корпус на въздушнодесантните сили миналия месец са били неутрализирани 1851 руски войници, твърдят от украинската армия.

В този сектор се води активна отбранителна операция на ВСУ. Въпреки значителните загуби Русия продължава да се опитва да пробие украинската отбрана.

Вчера Генералният щаб на Украйна съобщи, че ситуацията в района Покровск-Мирноград и при Очеретино остава трудна. Русия има числено превъзходство и засилва офанзивните си действия. Твърди се, че около 200 руски военни са проникнали в Покровск, но без доказателства остават думите на началника на руския генщаб ген. Валерий Герасимов, че били обкръжени 5500 украински войници и 31 украински батальона били блокирани при Покровск и Мирноград. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е категоричен, че обкръжение няма, но не изключва такава опасност в бъдеще: Битката за Покровск и Мирноград: Кулминацията е в ход (ВИДЕО).