Умен дом, а не лабиринт от технологии: Как да автоматизираме всичко с IKEA

Какво означава "умен дом"? Накратко - това е идеята за един щастливо автоматизиран живот вкъщи, който все не се получава.

Иначе във въображението ни нещата са винаги перфектни. Събуждаме се - и още с протягането в леглото всички системи се вслушват внимателно в нашите движения, глас и помисли. Знаят какво правим на всяка стъпка и реагират с онази досетливост, която приляга на нас, хората от бъдещето. И като един прецизно дирижиран симфоничен оркестър задават мелодията на нашето всекидневие.

Реалността и нашата фантазия обаче често се разминават. У дома е хем пълно със смарт предмети, хем е станало по-сложно. Всяка технология е умна, но е умна сама за себе си. Липсва общ център, откъдето да се управлява всичко накуп. И постепенно става обратното: не технологиите обслужват нас, а ние тях. Имаме една разнопосочна колекция от джаджи, непрекъснато разучаваме нови конфигурации, нещо се ъпдейтва, друго се забравя. И ако обикновеният ключ за лампа внезапно е започнал да ни се струва привлекателен, значи сме се изгубили окончателно в смарт превода.

Как се решава този проблем? Прагматичната идея идва от практично място - IKEA. Новото им поколение смарт продукти стъпват върху едно централно решение - да има един умен “диригент", който помага на отделните устройства да работят заедно, вместо всяко да живее в собствен технологичен свят. Това е хъбът DIRIGERA - сърцето на един смарт дом. Той се свързва с приложение, в което работи универсалния стандарт Matter - възприет навсякъде в света на смарт технологиите. Нека го преведем на обикновен език - това е общ стандарт, който позволява на устройства от различни производители да се разбират помежду си. И е едно изключително либерално решение: докато всички марки се опитват да ни заключат в собствената си екосистема, Matter прави обратното - дава ни онази гъвкавост, който ни позволява да построим умния си дом съвсем свободно.

С него потребителят е улеснен повече от всякога - може да свързва и управлява буквално всички смарт продукти, с които разполага: осветление, щори, тонколони, пречистватели за въздух в режим и ритъм, който му харесва.

А сега някои добри идеи за ИКЕА. Един от най-лесните "входове" към умния дом е осветлението. KAJPLATS крушката например може да променя цвета си и да се димира безжично. Това звучи като малък детайл, но всъщност е една от най-осезаемите промени у дома: по-силна светлина за работа, по-мека вечер, различна атмосфера за филмова вечер или просто по-удобно управление без постоянно търсене на ключа.

Сензорите са една от най-смислените части от смарт уюта, който можем да постигнем вкъщи. MYGGBETT смарт сензорът за врата или прозорец проследява отворени прозорци или врати, а при свързване към хъб да изпраща известия на телефона. Това е точно онзи тип интелект, който дава спокойствие - особено когато човек не е сигурен дали е затворил всичко преди да излезе. Чудесна роля има и KLIPPBOK смарт сензорът за изтичане на вода, който е създаден да предупреждава при теч.

Друг практичен пример е GRILLPLATS смарт щепселът, който може да превърне обикновена лампа или домашен уред в смарт продукт. Това е важна идея, защото умният дом не означава непременно да подменим всичко. Понякога е достатъчно да добавим един междинен елемент, който позволява дистанционно управление, следене на консумацията и създаване на по-удобни ежедневни рутини.

Тъкмо сте се настанили комфортно, когато осъзнавате, че сте забравили да изгасите осветлението? С BILRESA, дистанционно/смарт бутон, може да управлява осветление или предварително зададени режими. Именно такива решения правят умния дом по-малко "технологичен" и по-близък до нормалното усещане за удобство - натискаш бутон и нещата се случват.

И може би точно това е моментът, в който умният дом най-после започва да звучи разумно. Излизаме веднъж завинаги от технологичния лабиринт и се наслаждаме на дните си.

Така, както винаги сме си го представяли.