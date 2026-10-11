Ударени кораби край България:

Зеленски: Украинската армия получи съответните заповеди

11 октомври 2026, 20:59 часа 1487 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Офіс Президента України
Зеленски: Украинската армия получи съответните заповеди

Украинската армия получи заповеди в случай, че енергийното примирие, обявено от президента Доналд Тръмп, наистина влезе в сила. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

"Днес президентът на Съединените щати обяви, че е постигнато споразумение за енергийно прекратяване на огъня. Това е добра новина за всички и е важно то да стане реалност. Украйна подкрепя всички реалистични и надеждни формати за прекратяване на огъня и прекратяване на войната. Украйна е готова да не нанася удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на подобен ангажимент от страна на Русия, както и на споразумение от президента на САЩ по този въпрос. (...) Украинските въоръжени сили получиха съответните заповеди. Очакваме ясни подробности за американо-руския диалог и Путин да изпълни заявеното от президента Тръмп", са думите на Зеленски в Telegram.

Сделката за руския дизел - целта на Путин е тя да се провали?

Още: Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

Междувременно по отношение на една друга сделка, обявена от Тръмп - за доставка на руски дизел за американския и световен пазар, ето какво коментира Максимилиан Хес, основател на консултантската компания за политически рискове Enmetena Advisory и научен сътрудник в Института за изследвания на външната политика. Пред The ​​Guardian той заяви, че според него целта на Путин е тази сделка да се провали, за да може да обвини за пореден път Украйна.

"Тази сделка няма да има съществено въздействие нито на вътрешния (в САЩ - бел. ред.), нито на международния пазар, тъй като е много малко вероятно споразумението да бъде напълно приложено поради украинските удари с дронове по руските рафинерии, които доведоха до намаляване на производството на дизелово гориво. Целият смисъл на тази сделка за Путин е тя да се провали, за да може той да обвини Украйна и по този начин да подхрани напрежението между Тръмп и Зеленски. И наистина, това вече работи", каза Хес.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Владимир Путин украинска армия Володимир Зеленски война Украйна руски дизел руски горива
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес