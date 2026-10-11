Зеленски: Украинската армия получи съответните заповеди

Украинската армия получи заповеди в случай, че енергийното примирие, обявено от президента Доналд Тръмп, наистина влезе в сила. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

"Днес президентът на Съединените щати обяви, че е постигнато споразумение за енергийно прекратяване на огъня. Това е добра новина за всички и е важно то да стане реалност. Украйна подкрепя всички реалистични и надеждни формати за прекратяване на огъня и прекратяване на войната. Украйна е готова да не нанася удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на подобен ангажимент от страна на Русия, както и на споразумение от президента на САЩ по този въпрос. (...) Украинските въоръжени сили получиха съответните заповеди. Очакваме ясни подробности за американо-руския диалог и Путин да изпълни заявеното от президента Тръмп", са думите на Зеленски в Telegram.

Сделката за руския дизел - целта на Путин е тя да се провали?

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Междувременно по отношение на една друга сделка, обявена от Тръмп - за доставка на руски дизел за американския и световен пазар, ето какво коментира Максимилиан Хес, основател на консултантската компания за политически рискове Enmetena Advisory и научен сътрудник в Института за изследвания на външната политика. Пред The ​​Guardian той заяви, че според него целта на Путин е тази сделка да се провали, за да може да обвини за пореден път Украйна.

"Тази сделка няма да има съществено въздействие нито на вътрешния (в САЩ - бел. ред.), нито на международния пазар, тъй като е много малко вероятно споразумението да бъде напълно приложено поради украинските удари с дронове по руските рафинерии, които доведоха до намаляване на производството на дизелово гориво. Целият смисъл на тази сделка за Путин е тя да се провали, за да може той да обвини Украйна и по този начин да подхрани напрежението между Тръмп и Зеленски. И наистина, това вече работи", каза Хес.