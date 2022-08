Зеленски: Войната трябва да приключи с освобождаването на Крим

„Русия превърна нашия полуостров, който винаги е бил едно от най-добрите места в Европа, в едно от най-опасните места в Европа. Русия пренесе в Крим мащабната си репресия, проблеми с околната среда, икономическа безнадеждност и война“, каза Зеленски.

Той добави, че е невъзможно да се каже кога ще се случи споменатото от него освобождаване на Крим. Но Украйна „постоянно добавя нужните компоненти към формулата за освобождение“, заяви президентът.

Думите му идват след серия от експлозии в руска въздушна база на полуострова, при която имаше една жертва. Руснаците твърдят, че е имало експлозия на боеприпаси в базата, докато Киев отрича всякаква отговорност за случилото се. Зеленски не спомена взривовете от вторник, но каза: „Крим е украински и никога няма да се откажем от него“.

Във вторник поредица от експлозии разтърси военната база Саки край Новофедоровка, в западната част на Крим - в близост до морски курорти, популярни сред руските туристи. Новофедоровка и Саки се намират на около 50 км северно от пристанище Севастопол, където се намира Черноморският флот на Русия, изпълняващ блокадата на украинското крайбрежие. Военновъздушната база е била използвана от Русия за атаки срещу цели дълбоко в Украйна.

A video from #Crimea shows the extent of damage at the airbase as a result of yesterday's explosions. pic.twitter.com/rscx6tQWjk