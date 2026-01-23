Любопитно:

Зеленски за преговорите в ОАЕ: Русия е готова да сложи край на войната, която сама започна (ВИДЕО)

23 януари 2026, 20:55 часа 743 прочитания 0 коментара
Зеленски за преговорите в ОАЕ: Русия е готова да сложи край на войната, която сама започна (ВИДЕО)

„Точно сега трябва да има поне някакви отговори от руснаците. Най-важното е, че Русия е готова да сложи край на тази война, която тя самата започна.“ Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за преговорите, които се провеждат днес и утре между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. „Още е твърде рано да се говори за съдържанието на днешните дискусии — трябва да изчакаме утрешните срещи“, добави той.

„Украинските позиции са ясни. Нашата постоянна делегация е там – Рустем Умеров, Кирило Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Утре към преговорите ще се присъединят и началникът на Генералния щаб генерал Гнатов, както и представителят от ГРУ Скибитски“, заяви президентът на Украйна в традиционното си видео обръщение.

Преговорите в ОАЕ

Обединените арабски емирства са домакин на тристранни разговори за войната в Украйна с участието на представители на Украйна, Съединените щати и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Държавният глава не уточни формата на срещите, нито дали ще има преки преговори между украински и руски представители. От кабинета му не отговориха на запитванията за допълнителни разяснения.

Още: Зеленски разби ЕС с критики - негова реформа за военните дронове е показно как се прави (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Ще се проведе утре и вдругиден“, каза Зеленски след изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, като добави: „Руснаците трябва да бъдат готови за компромиси“, добави той.

Още: Зеленски анонсира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ОАЕ Русия Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес