Зеленски за преговорите в ОАЕ: Русия е готова да сложи край на войната, която сама започна (ВИДЕО)

„Точно сега трябва да има поне някакви отговори от руснаците. Най-важното е, че Русия е готова да сложи край на тази война, която тя самата започна.“ Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за преговорите, които се провеждат днес и утре между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. „Още е твърде рано да се говори за съдържанието на днешните дискусии — трябва да изчакаме утрешните срещи“, добави той.

„Украинските позиции са ясни. Нашата постоянна делегация е там – Рустем Умеров, Кирило Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Утре към преговорите ще се присъединят и началникът на Генералния щаб генерал Гнатов, както и представителят от ГРУ Скибитски“, заяви президентът на Украйна в традиционното си видео обръщение.

Преговорите в ОАЕ

Обединените арабски емирства са домакин на тристранни разговори за войната в Украйна с участието на представители на Украйна, Съединените щати и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Държавният глава не уточни формата на срещите, нито дали ще има преки преговори между украински и руски представители. От кабинета му не отговориха на запитванията за допълнителни разяснения.

Още: Зеленски разби ЕС с критики - негова реформа за военните дронове е показно как се прави (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Ще се проведе утре и вдругиден“, каза Зеленски след изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, като добави: „Руснаците трябва да бъдат готови за компромиси“, добави той.

Още: Зеленски анонсира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна