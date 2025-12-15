Значителен прогрес към мир: Сделка между Украйна и САЩ може да има. А с Русия? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Беше постигнат значителен погрес и ще се срещнем пак утре (т.е. на 15 декември) – така накратко Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, коментира първия ден от поредния рунд от преговори в рамките на подновения мирен процес за Украйна. Този път обаче преговорите между Украйна и САЩ са в Германия, провеждат се в Берлин. А от думите на Уиткоф вече е ясно, че разговорите се водят по план от 20 точки – т.е. не по първоначалното предложение от 28 точки, за което се появиха редица данни, че е писано под диктовката на Кремъл именно с проводник Уиткоф. Това обаче повдига въпросът дали дори Украйна и САЩ да постигнат съгласие за мирно споразумение, руският диктатор Владимир Путин ще се съгласи предвид всички явни сигнали, че той иска капитулация на Украйна, а не възможност тя да се възстанови и да стане силна държава на неговата граница – Още: WSJ: САЩ отново притискат Украйна за бърз мир, преговорите са се превърнали в борба

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the…

В западни медии като Axios вече има спекулации какво е "прогрес" - може би отказ на Украйна да върви твърдо към членство в НАТО.

🇺🇦 Zelensky has arrived in Germany for talks with the U.S. delegation.



"We will focus on how to reliably guarantee Ukraine's security so that the experience of the Budapest Memorandum and Russia's invasion never happens again," the president said.

"Американците, европейците и украинците търсят само мир. Докато Русия продължава агресивната си война, Украйна остава силна. Франция е и ще остане на страната на Украйна, за да изгради здрав и траен мир – такъв, който може да гарантира сигурността и суверенитета на Украйна, както и на Европа, в дългосрочен план", предупреди френският президент Еманюел Макрон в официалния си профил в "Х". Той го стори в рамките на вчерашния ден, след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, който лично говори вчера с Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на Доналд Тръмп. Очаква се днес, 15 декември, Макрон, британският премиер Киър Стармър и нидерландският министър-председател Дик Схоф да дойдат в Берлин – това информира германското издание Handelsblatt:

I have just spoken with President @ZelenskyyUa.



Americans, Europeans and Ukrainians only seek peace. As Russia continues its war of aggression, Ukraine stands strong.



France is, and will remain, at Ukraine's side to build a robust and lasting peace—one that can guarantee…

Сигналът от страна на Макрон е недвусмислен – Европа преследва ясни гаранции за сигурност за Украйна, както и самият Киев. Точно на тази база най-много ще зависи дали украинците ще отстъпят от Донбас, за момента това не изглежда вероятно. Тръмп много залага на свободна икономическа зона в Донбас, руснаците искат тя да е демилитаризирана, но поне засега не се виждат условия и то конкретни къде би се изтеглила руската армия при подписване на мирно споразумение - Още: Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа

Кремъл се подготвя за отхвърляне на предложенията за мир, които Украйна и Европа ще представят, след като вече изрази неудовлетворение дори спрямо 28-точковия първоначален план със своеобразен американски подпис. Отново, Юрий Ушаков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, заяви пред кремълското придворно информационно оръжие Павел Зарубин (ВИДЕО), че Русия много ясно е заявила позицията си и че ще има силни обструкции срещу поправки в мирния план от украинска и европейска страна. Ушаков каза, че Кремъл няма да приеме поправки за "териториалните въпроси", включително да има демилитаризирана буферна зона. Неколкократно Владимир Путин каза, че докато украинската армия не се изтегли изцяло от Донбас, Запорожка и Херсонска област, за мир не може да се говори. Подчертаваме – не че ще има мир при такова изтегляне, а да се говори за мир. И Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, повтори пред Зарубин, че Русия не се интересува особено от европейски искания за мир в Украйна, посочва в своя дневен обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

В своя профил във Facebook украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на думи на руския финансов министър Антон Силуанов – че не може "бюджетният импулс да е безкраен". Машовец превежда очевидния смисъл на казаното: няма как постоянно да се компенсира навсякъде само с пари, отпускани от държавата. Пореден знак от Русия, че войната на ресурси достига своята кулминация и през 2026 година, ако няма поне примирие, може да се очакват сътресения – защото и на Украйна ѝ трябват пари, а ЕС не може да се споразумее вътрешно да използва замразените руски активи в подкрепа на Киев, включително за военни цели. Отделно Машовец вече направи оценка, че ако Русия иска да превземе остатъка от Донбас, ще трябва да хвърли всичко, което има като ресурс в Западния, Централния и Южния военен окръг, за да успее и няма да може да си позволи "да се разсейва" с направления като тези в Запорожка област или северната част на Харковска област (Вовчанск, Велики Бурлук, дори Купянск). "Кремъл отправя териториални искания към неокупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, тъй като в момента не може да завземе тези региони военно", смятат анализаторите на ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна на дневна база що се отнася до сухопътната военна активност в Украйна, сочат данните на украинския генщаб. На 14 декември е имало 158 бойни сблъсъка, само с 4 повече спрямо 13 декември, като това ниво е далеч от най-високата интензивност. Руснаците са хвърлили 166 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 76 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4286 изстреляни снаряда, като това е с около 1100 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6447 FPV дрона, което е с около 1300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian forces from the Third Army Corps struck a column of Russian equipment using FPV drones, hitting targets at close range. Several armored vehicles, a truck towing an artillery piece, civilian vehicles and a motorcycle were destroyed. pic.twitter.com/DQeIUt699n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2025

47 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление през последните 24 часа, по украински данни. Все още украинският генщаб посочва самия Покровск за място на боеве, макар че там се появи руското пропагандно-информационно оръжие номер 1 Владимир Соловьов, в центъра на града, за да покаже, че той е под руски контрол. Още 17 руски пехотни атаки са отбити в Олександриевското направление, непосредствено на юг от Покровск. При Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 13 руски пехотни атаки. От Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, са станали 24 руски пехотни щурма. В Лиманското направление е имало 13 руски пехотни атаки, още 11 са станали при Вовчанск, докато в Купянск тишината на руските пехотни атаки е отдавна видима – само 2 за последните 24 часа.

Епизод от боевете в Покровското направление, описан с видео от 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ): "На 10 декември, едновременно с механизирана атака в южната част на Покровск, врагът се опита да пробие в колона с мотоциклети и ATV към Гришино (западно предградие на Покровск). Когато врагът стига до мястото, където е прекъснат логистичният маршрут, започва истинска руска офанзива. Украински дронове и артилерия започнаха методично да елиминират врага. А остатъците от руската пехота са унищожени в полевия и горски пояс, където врагът се опитва да се разпръсне и скрие":

Ukraine's 7th Airmobile Brigade destroyed a Russian column trying to use fog cover to advance from Pokrovsk to Hryshyne, with footage showing confused troops fleeing under artillery fire. pic.twitter.com/bIJJ3kjWwc — WarTranslated (@wartranslated) December 14, 2025

Приоритетно за руснаците при Покровск сега е да превземат Гришино. А на запад, към Павлоград, има участъци, които не са укрепени със защитни съоръжения, предупреждава украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов "Практически в Покровск украинските части не оказват съпротива", твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", който добавя, че руската армия използва авиационни бомби, за да унищожава укрепени украински позиции в Покровск. И нещо уникално от „анализа“ на канала: В Мирноград руските части се затруднявали, защото имало цивилни и това пречело, един вид руснаците ги пазели.

Колко дълбоко уязви Зеленски руснаците с визитата си в Купянск си личи от друга публикация на "Рибар" - било предварително подготвен видеоклип неговата визита, при положение, че има метаданни и геолокализация, които ясно показват кое кога е заснето – сега, в края на предпоследната пълна работна седмица на декември украинският президент отиде там, където Путин обяви пълна руска победа още преди последните 10 дни на ноември, 2025 година. "В Купянското направление ситуацията се описва като трудна", добавя и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", който също говори как украинците пускали "стари видеоклипове" за действията си и уверява, че Северск, южно от Лиман, е превзет – Още: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора

Тази нощ, съгласно данните на украинските ВВС, Русия е изстреляла 153 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 90 са били клас "Шахед". Свалени са 133 дрона, на 10 места в Украйна е имало директни удари от оцелелите в битката с украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати. В Днипро, руски въздушен удар е поразил инфраструктурни обекти, но украинската спешна служба не казва какви точно – уточнява само, че има щети в транспортно предприятие, може би от жп сектора, защото руснаците вече на няколко пъти обстреляха жп депа в Украйна.

