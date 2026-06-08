Кабинетът "Радев":

Омбудсманът поиска преразглеждане на цените на тока от 1 юли

08 юни 2026, 13:45 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: Comfreak / Pixabay
Омбудсманът поиска преразглеждане на цените на тока от 1 юли

Цените за тока, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени. Това се казва в становище на омбудсман Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Повод за позицията й е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.

В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за "Електрохолд Продажби" ЕАД да се увеличат с 3,11%, за "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД с 3,24 % и за "Енерго-Про Продажби" АД с 2,38%.

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Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.

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В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

Делчева подчертава още, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.

 

 

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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