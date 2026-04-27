България е на път да отключи милиони от Европа по ПВУ, ЕК похвали служебния кабинет

"Трябва да признаем, че България предприе значителни стъпки за постигането на целите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", обяви говорител на Европейската комисия на 27 април. По време на пресконференция той отговори на въпрос за искането ни за промени в сроковете по плана, с който получаваме евросредства. По-рано този месец служебното правителство подаде четвърто искане за плащане по ПВУ, което е на стойност 900 млн. евро, но предупреди за риск от задържане, загуба и връщане на средства. Причината са неизпълнени реформи.

Кабинетът се надява средствата да пристигнат преди края на юни, но тъй като парламентът не е приел всички реформи, част от тези 900 млн. са под риск.

Механизмът за възстановяване и устойчивост работи на принципа "пари срещу реформи", а зад четвъртото ни искане стоят над 2500 инвестиции в ключови за икономиката сектори като здравеопазване, социални услуги, образование и енергетика. От началото на 2026 година до края на август българската държава трябва да разплати около 4 млрд. евро по всички инвестиции.

Колко пари ни задържа ЕК досега и защо?

2,5 милиарда евро очакват България по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до края на август, научи по-рано тази година Actualno.com от свои източници в работната група за реформи и инвестиции в рамките на генералния секретариат на Европейската комисия. Високопоставените служители от ЕК не скриха разочарованието си от закриването на Антикорупционната комисия и на няколко пъти подчертаха именно тази реформа като най-проблематична и належаща в целия План за възстановяване.

България вече загуби 215 милиона евро, а до 4 май страната ни имаше срок да промени начина на назначаване на членовете на тази комисия, така че то да не е политически обвързано с управляващото мнозинство в парламента.

На 22 юни пък изтича още един срок, касаещ оперативната готовност на Антикорупционната комисия, по който бяха задържани още 43 милиона евро. След тези дати повече средства няма да бъдат получавани, а при вече несъществуваща такава институция у нас, те изглеждат почти изцяло загубени.

Мерките на служебния кабинет: възражда се Антикорупционната комисия

Затова служебното правителство по-рано през април одобри преразгледан законопроект за Антикорупционната комисия - нещо, което бе отбелязано и от говорителя на Еврокомисията днес, 27 април. Според него това би могло да премахне причините за задържането на част от средствата по ПВУ.

По внесеното искане миналата седмица за преразглеждане на ПВУ се предлага отлагане на сроковете за постигането на две от целите, свързани с Комисията за противодействие на корупцията (КПК), уточни говорителят, цитиран от БТА. Той отбеляза, че по-рано ЕК реши именно заради това да спре част от плащанията към страната ни.

Първата цел е да бъде обособена политически независима Комисия за противодействие на корупцията. Сега се предлага постигането на тази цел да бъде обвързано не с второто, а с четвъртото плащане. Другата цел е тази антикорупционна комисия да започне работа - предлага се постигането ѝ да бъде пренасочено от третото към петото плащане по ПВУ, обясни говорителят.

"Ще оценим това искане и ще внесем предложение до Съвета на ЕС, за да се отразят промените в българския План за възстановяване и устойчивост", каза той.