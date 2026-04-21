България пое нов дълг от стотици милиони евро

Министерството на финансите (МФ) пое нов дълг в размер на 150 млн. евро, става известно от информация на ведомството. МФ преотвори емисия петгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 г. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 28.01.2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения вчера аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност.

Среднопретеглена годишна доходност

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,33 процента.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 224,1 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,49.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 68 базисни точки, посочват още от МФ.

Това беше осмият аукцион за продажба на ДЦК за 2026 г. До момента емитираният дълг възлиза на 1,05 млрд. евро, показва справка в данните на финансовото министерство, а след последния аукцион новият дълг през тази година нараства до 1,2 млрд. евро.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.