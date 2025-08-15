Европейските борси стартираха с повишения преди срещата Тръмп–Путин

Европейските фондови пазари започнаха търговията в петък с леки ръстове, като инвеститорите насочиха вниманието си към срещата на върха за Украйна между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

В навечерието на срещата Тръмп заяви, че е "убеден", че Путин ще сключи "сделка", и оцени вероятността преговорите да се провалят на 25%. Ако разговорите преминат успешно, американският президент предложи втора среща с участието на украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Водещият германски индекс DAX се повиши в началото на сесията с 0,4 процента до 24 471 пункта, доближавайки рекордните 24 639 пункта. Бенчмаркът за еврозоната Euro Stoxx 50 нарасна с 0,3 процента до 5 453 пункта, а парижкият CAC 40 добави 0,4 на сто до 7905,00 пункта. Цените на облигациите продължиха да спадат, което повиши доходността, предаде БТА.

Според Berenberg срещата на върха е най-значимият опит за прекратяване на войната в Украйна от над три години. "Скептичен съм, че тук ще бъде намерена основата за дългосрочно решение", коментира главният икономист Холгер Шмидинг, отбелязвайки големите различия в позициите на страните.

По-силното от очакваното повишение на цените на производител в САЩ през юли изглежда не е променило съществено прогнозите на анализаторите за намаляване на лихвите през септември. Еврото се търгува на ниво 1,1677 долара. Част от коментарите на Уолстрийт са, че предстои публикуването на серия от ключови икономически данни, които ще имат значение за паричната политика, докато други определят предстоящото решение за лихвите като "все по-политически мотивирано".

Въпреки разочароващите икономически данни от Китай, акциите на производителите на суровини бяха сред най-поскъпващите в Европа – с ръст от 1,7 процента, тъй като инвеститорите очевидно залагат на положителен изход от срещата на върха. Китайското промишлено производство и продажбите на дребно за юли останаха под очакванията, което подхрани спекулациите за нови стимули от Пекин.

В навечерието на срещата обаче акциите в отбранителния сектор бяха под натиск. Според медийни публикации евентуално прекратяване на огъня може временно да окаже негативно влияние върху настроенията в бранша. Акциите на Rheinmetall се понижиха с 2,6 процента, на Thales – с 1,2 процента, а на Hensoldt – с 0,6 на сто.

