Европейските борси започнаха с понижения заради Китай

Европейските борси започнаха последния търговски ден от седмицата с леки понижения, предаде БТА. Слабите икономически данни от Китай не допринасят за подобряване на настроенията. Индексът на мениджърите по покупките за преработвателния сектор продължи да спада през октомври до 49,0 след 49,8 през септември. Очакваше се стойност от 49,6 пункта. Това беше вече седмото поредно понижение, което може да предизвика нови дискусии за стимули.

Още: Китайското производство се срина до 6-месечен минимум

Германският DAX губи 0,4 на сто до 24 031 пункта към обяд.

В Париж CAC-40 е надолу с 0,1 на сто до 8150,80 пункта, а SMI в Цюрих губи 0,3 на сто до 12 275,35 пункта.

Общоевропейският Euro Stoxx 50 спада с 0,1 на сто до 5692 пункта.

Европейските борси са надолу преди важно решение