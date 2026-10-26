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Еврото започва новата седмица с обрат в курса и преминаване на важно препятствие

26 октомври 2026, 9:22 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото започва новата седмица с обрат в курса и преминаване на важно препятствие

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута имаше пикове и спадове - първо прескочи психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута, но последваха няколко слизания под и качвания над тази кота. Миналата седмица курсът затвори под нея, но в началото на новата има промяна.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 26 октомври, за 1,1212 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,16% над последното отчетено ниво в петък.

Още: Рязка промяна при еврото, премина важна граница в края на седмицата

Европейската централна банка определи на 23 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1193 щатски долара спрямо 1,1205 щатски долара на 22 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 септември - 1,1368 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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